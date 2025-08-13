Leo Grozavu, pe urmele Politehnicii Iași. Și Marius Croitoru a urmărit Iașul, care a umplut tribunele la Bacău
Partida dintre FC Bacău și Politehnica Iași, disputată aseară, s-a încheiat cu scorul de 2-1 în favoarea oaspeților. Ziarul de Iași vă prezintă câteva știri legate de disputa amintită.
- Meciul a atras o mulțime de nume cunoscute din lumea fotbalului. În loja gazdelor, al cărui președinte este fostul atacant Cristi Ciocoiu, au stat, printre alții, fostul tehnician băcăuan Gheorghe Poenaru și Marius Croitoru, care e liber de contract acum. În anturajul oaspeților s-a aflat Leo Grozavu, antrenorul FC Botoșani, la meci fiind prezent și asistentul lui, Ovidiu Chiribici. Înainte de a ajunge la Botoșani, Grozavu și Chiribici au lucrat la Poli.
- Imediat după ce a deschis scorul, Iancu s-a dus la banca Iașului și a arătat un tricou cu numărul 2, număr pe care-l purta Umar. Stoperul ghanez s-a accidentat grav în cantonamentul verii și va lipsi tot anul de pe gazon.
- În repriza a doua, antrenorul Iașului, Anthony „Tony” Da Silva a prins în aer o minge care ieșise în afara terenului, dar a călcat greșit la aterizare și a avut probleme la glezna stângă. Incidentul, care nu a avut urmări serioase la final, l-a făcut pe un spectator să strige către banca Iașului: „Faceți schimbare!”
- Fostul jucător ieșean Alaxandru Aftanache a fost foarte activ la gazde, însă a irosit multe ocazii mari.
- Poli a fost încurajată de un grup consistent de suporteri, care au câștigat duelul cu galeria gazdelor.
6. La meci a fost prezent și Robert Niță, al cărui fiu, Andreas, joacă la FC Bacău. Introdus în minutul 90 al meciului, fiul fostului atacant rapidist a ratat o ocazie uriașă de egalare în prelungiri, când a luftat dintr-o poziție ideală.
