Leonardo DiCaprio a publicat prima imagine din filmul "Killers of the Flower Moon" de Martin Scorsese

Leonardo DiCaprio a distribuit pe contul de Instagram prima imagine din viitoarul lungmetraj "Killers of the Flower Moon" de Martin Scorsese. Echipa filmează în prezent în Oklahoma.

La opt ani după lansarea "The Wolf of Wall Street", Leonardo DiCaprio lucrează din nou cu Martin Scorsese şi publică o imagine din "Killers of the Flower Moon".

Actorul din "Titanic" poate fi văzut aici alături de Lily Gladstone într-o casă din anii 1920. Ernest şi Mollie Burkhart, cuplul interpretat pe ecran de cei doi actori, împart o mâncare Osage, tipică tribului indian din care face parte eroina.

Noul film al regizorului filmului "Taxi Driver" este în prezent la filmări în Oklahoma. Este vorba despre adaptarea romanului omonim al lui David Grann, publicat în 2017. Cartea povesteşte ancheta FBI asupra asasinatului nativilor americani de coloniştii din Vest acum un secol. Proprietari de terenuri bogate în petrol, indigenii au obţinut o retribuţie în schimbul exploatării subsolurilor din regiune. După descoperirea mai multor morţi, FBI începe o anchetă. Aşteptat pentru 2022, filmul contează pe o distribuţie prestigioasă. În afară de Leonardo DiCaprio şi Lily Gladstone, fac parte din aceasta şi Robert De Niro şi Jesse Plemons.

La fel ca lungmetrajul anterior al lui Martin Scorsese "The Irishman", "Killers of the Flower Moon" va fi lansat direct online, pe Apple TV+. Firma condusă de Tim Cook a semnat un contract de lungă durată cu regizorul în vârstă de 78 de ani, acordând astfel prioritate tuturor proiectelor viitoare Sikelia Productions, societatea fondată de cel care s-a aflat în spatele "Shutter Island".