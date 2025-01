Leroy Merlin deschide anul acesta al doilea magazin din Iași, în Mall Moldova

Magazinul Leroy Merlin va dispune de o suprafață de circa 9.000 mp pentru zona de vânzare, servicii și aprovizionare, respectiv 1.500 mp alocați pentru DRIVE In – spațiu dedicat materialelor de construcții, accesibil direct cu mașina, și va oferi clienților o gamă variată de produse și servicii, inclusiv soluții pentru baie, bucătărie, grădină, precum și o selecție diversificată de gresie, parchet, dar și alte materiale pentru acoperirea pardoselilor.

Noua unitate comercială Leroy Merlin din Iași va fi inaugurată în prima jumătate a anului 2025, odată finalizată faza de extindere și reamenajare a fostului centru comercial Era Shopping Park, situat pe Șoseaua Păcurari nr. 121, care va deveni Mall Moldova, cea mai mare destinație de shopping din afara Bucureștiului.

Proiectul aduce o contribuție semnificativă la dezvoltarea economică locală, creând noi locuri de muncă și oferind soluții de calitate pentru locuințele ieșenilor.

„Iașiul este un centru urban în continuă expansiune, cu consumatori informați, care își iubesc casele și planifică în mod constant proiecte de renovare, amenajare sau construcție. Cu acest nou magazin, urmărim atât să răspundem nevoilor de case fericite ale locuitorilor din oraș și din zonă, cât și să fim în linie cu strategia de expansiune a rețelei Leroy Merlin în România, care înseamnă automat investiții în oameni prin crearea de noi locuri de muncă, o gamă de produse adaptată nevoilor consumatorilor noștri, digitalizare și sustenabilitate. Investim cu încredere în această regiune, o cunoaștem, suntem deja parte din comunitate și suntem conștienți de potențialul său extraordinar”, declară Mathieu Bauduin, CEO Leroy Merlin România.

”Întreaga regiune a Moldovei reprezintă un pol emergent al dezvoltării din România. Investițiile în infrastructură și urbanizare facilitează accesul dinspre și înspre această zonă, creând oportunități pentru noi afaceri și un mediu propice pentru atragerea de operatori internaționali. Potențialul imobiliar este susținut de dinamica economică și de interesul crescut al investitorilor pentru a-și intensifica prezența în această parte a țării, Iașiul reprezentând punctul central de atracție al întregii regiuni”, declară Bogdan Marcu, Partner Capital Markets Cushman & Wakefield Echinox.

Despre Leroy Merlin

Leroy Merlin, membră a Grupului Francez ADEO, este lider european al pieței de bricolaj, cu o istorie de peste 100 de ani ca retailer specializat în construcții, decorațiuni și grădinărit.

Harta ADEO cuprinde peste 1.000 de magazine situate în 20 de țări ce deservesc 500 de milioane de locuitori și profesioniști. Suntem 150.000 de colegi, lideri dezvoltați într-o cultură a intraprenoriatului, animați de un scop comun: să fim utili nouă, celorlalți, comunităților și întregii lumi, să oferim soluții eficiente și responsabile de îmbunătățire a locuințelor.

În România funcționează 22 magazine Leroy Merlin, cu aproape 3.500 de angajați în 16 orașe: București, Cluj-Napoca, Craiova, Ploiești, Pitești, Brașov, Constanța, Sibiu, Suceava, Târgu Mureș, Bacău, Iași, Timișoara, Oradea, Târgoviște și Arad.

Despre Mall Moldova

Mall Moldova este cea mai mare destinație de shopping din Moldova și din afara Bucureștiului, cu peste 110.000 mp de retail, oferind peste 250 de branduri naționale și internaționale, unele fiind premiere pentru Iași.

Noul centru comercial include cea mai extinsă zonă de divertisment, printre care: cel mai mare și modern cinematograf Cinema City din regiunea Moldovei incluzând tehnologia de ultimă generație 4DX; Hype By Kiddo, cel mai mai activ operator de divertisment din România, care aduce în premieră la Iași activități precum Ninja Warrior, Galaxy Slide, Laser Tag, trambulină cu cel mai mare AIRBAG din țară și cel mai renumit club de fitness din România, World Class, cu piscină semi-olimpică și terasă exterioară proprie.

Zona de food court impresionează prin design unic în România și prin diversitate gastronomică, având peste 50 de concepte și 3.000 de locuri cu zona de luat masa si spatii de lounge, oferind vizitatorilor o experiență culinară variată. Mall Moldova vine cu o ofertă de cafenele exclusiviste și lanțuri naționale și internaționale precum Burger King, Fryday, Gelateria la Romana, Hesburger, KFC, Manufaktura, McDonald’s, Mesopotamia, Popeye’s, Starbucks, Sushi Terra, Vivo Burgers sau Wendy’s.

Mall Moldova găzduiește magazine de articole sportive, îmbrăcăminte și încălțăminte care acoperă peste 40.000 mp și include branduri renumite, precum BSB, Buzz, C&A, CCC, Cropp, Deichmann, Epantofi, Half Price, Hervis, House, Intersport, JD Sports, LC Waikiki, Mango, Mohito, New Yorker, Nike, Noriel, Peek and Cloppenburg, Pepco, Reserved, Sinsay, Skechers, Sizzer, Smyk, Sport Vision, Takko, Terranova și Under Armour, la care se adaugă branduri cu produse de înfrumusețare și sănătate: Cupio, DM, Douglas, Hyperfarmacie DR Max, Lara Farm, Marionnaud, Reinvent Beauty Clinic, Sephora și Xpert Beauty.

Cushman & Wakefield Echinox, afiliatul exclusiv al Cushman & Wakefield în România, deținut și operat independent, cuprinde o echipă de peste 80 de profesioniști ce oferă o gamă completă de servicii de consultanţă imobiliară investitorilor, dezvoltatorilor, proprietarilor și chiriașilor. Pentru mai multe informații, vizitați site-ul companiei www.cwechinox.com

Cushman & Wakefield este unul dintre liderii globali în domeniul serviciilor imobiliare comerciale, cu 52.000 de angajați în aproape 400 de birouri și peste 60 de țări și venituri de 9,5 miliarde de dolari. Serviciile principale ale companiei sunt: consultanță în gestionarea activelor şi investițiilor, piețe de capital, închirieri, administrarea proprietăților, reprezentarea chiriașilor, servicii de proiect și evaluare. Pentru mai multe informații, vizitați site-ul companiei www.cushmanwakefield.com .

