Levantul contraatacă – Însemnări mai mult sau mai puțin (ne)însemnate

Contraatac ce a început sâmbătă (cel puțin la Radio România Actualități) printr-o ofensivă de justificare a existenței sale. Mai de dimineață, un moderator a vorbit cu directorul general!?

Ehei, unde-i un ditamai director general, mai sunt și alți directori, și sunt încă doi, am verificat organigrama care prevede “maxim 36 de posturi”: trei directori, unul general, deci, la un total de 36 de angajați?!

În fine, cireașa de pe tortul (bomboans de pe coliva?) Institului: după câteva ore, ce să vezi, mă rog, auzi, a vorbit la RRA chiar fostul președinte, fondatorul ISACCL, Emil Constantinescu!

IA, efecte secundare

Dau peste o postare a lui Cornel Bălan, din care aflu de un nou fenomen.

Pornind de la un articol (Trișatul cu Chat GPT a luat-o așa de razna încât au crescut vânzările la caiete), aflăm că în universitățile americane profesorii au început să dea lucrări de control pe hârtie, ca pe vremuri). Și citează C. Bălan (traduc din engleză): „În anul acesta școlar, vânzările de caiete albastre au crescut cu peste 30% la Texas A&M University și cu aproape 50% la University of Florida. Improbabila creștere a fost și mai impresionantă la University of California din Berkeley. În decursul ultimilor doi ani academici, vânzările de caiete albastre la Cal Student Store au crescut cu 80%.”

Cică astfel profesorii rezolvă noua problemă.

Problema e că, la o adică, doar îi obligă pe studenți la o muncă în plus: să transcrie pe hârtie lucrarea făcută cu Inteligența Artificială…

Filozofia contează

Memă văzută la Philosophy Matters pe FB, cu un afiș într-o librărie la secțiunea New Books:

Please note:

The post-apocalyptical fiction section has been moved to Current Affairs.

„Rețineți, vă rugăm: secțiunea de ficțiune post-apocaliptică a fost mutată la Afaceri Curente.”

Cât optimism: auzi, Apocalipsa a și trecut deja și eu abia acum am aflat!

Radio Erevan

Îl urmăresc de ceva vreme pe gălățeanul Mihai Costache cu postările sale foarte elaborate despre războiul rusiei împotriva Ucrainei. Poftim o mostră de abordare cu haz de necaz:

„Superbă reacția ucrainenilor. De tip Radio Erevan.” Și prezintă el cum combat ucrainenii dezinformările rușilor:

„E adevărat că am atacat sistemul feroviar folosit de ruşi, dar nu trenuri cu pasageri și cărbune, ci cu cisterne de combustibil, nu cu subunități de sabotaj, ci cu drone și nu în Breansk şi Kursk, ci lângă Melitopol.”

Rușii trăiesc prinși, din păcate, într-o uriașă pânză de minciuni. La care se țese în continuare zi de zi, oră de oră, fără încetare.

Replică sibilinică

Iulian Fota, la În fața ta (Digi24, 1 iunie). Am reținut câteva replici.

“BOR-ul, ca și întreaga societate, e și el rupt în două.” (În pro- și anti-occidentali, adică.)

“Școala a construit România modernă!”

(La Universitate ar fi 4 statui : 3 intelectuali și un militar…)

La întrebarea nr. 10 a chestionarului (“La următoarele alegeri mai scăpăm?”), iată răspunsul său sibilinic: “Dacă ajungem acolo, scăpăm.”

Pisici rusești

Peste ce dau, zapând, pe Pro Cinema, de Ziua Copilului? Peste Pisicile de la muzeu, un film rusesc de animație din… 2023!?

Poftim? L-au cumpărat după invazia rusească în Ucraina!?

Poate filmul e absolut nevinovat, poate e chiar bun, dar tot mă întreb pe ce filieră va fi fost achiziționat. Asta dacă nu cumva l-au primit gratis, cadou de la Ambasada Rusiei de la București…

Soft power, cum ar veni (muzeul e vestitul Ermitaj din Sankt Petersburg, iar filmul e dublat, se vorbește, adică, românește….). Iată ce zice Cinemagia despre desenul animat de lung metraj:

“Pisica Vincent și prietenul său, un șoarece, supraviețuiesc unei viituri într-un clavecin și ajung în muzeul Ermitaj. Pisici de elită păzesc exponatele de șoareci. Când Mona Lisa ajunge în muzeu, Vincent trebuie să împiedice furtul valoroasei opere de artă, dar și să o cucerească pe pisica Cleopatra.”

Și totuși: dacă drepturile au fost plătite, asta nu înseamnă că ai ajutat economia rusească directamente?! Caz în care întreb și eu: cum rămâne treaba cu sancțiunile? Sunt exceptate operele artistice, să zicem?

Orbanul, ochiul Trumpului

Hai că-i tare premierul vecinilor. Zice el așa, pe la început de iunie:

“Trebuie să acceptăm faptul că unitatea transatlantică s-a destrămat brusc. Niciodată nu a existat o prăpastie atât de mare între forțele pacifiste conduse de Trump și liderii de la Bruxelles și Kiev, care doresc continuarea războiului…” (conform digi24.ro: Viktor Orban a convocat consiliul de apărare: Să ne pregătim ca Ungaria să fie atacată cu de două ori mai multă forță)

Atâta doar că între timp, Trump a dat-o din nou cotită. De, tactică și strategie, frate!

Dintr-o convorbire aniversară

Zice Ovidiu sâmbătă, după ce i-am urat la mulți ani de ziua lui (19 iulie), că, uite, mă sună doamna D. de la Iași…

– Dar cine e?, întreb eu.

– E vecina de 90 de ani…

Scurtează el convorbirea, iar eu susțin ideea admițând că da, dom’le, doamna are o vârstă….

Apoi rămân să mă gândesc: hm, cum zici/ traduci asta în germană?

Și cred că am găsit: Sie ist nicht mehr die Jüngste! Retradus: Nu mai e cea mai tânără… Vorbă care transportă și niscaiva ironie: normal că cineva care are 90 de ani nu mai e cel mai tânăr…

Acum mă întreb dacă și expresia românească are conotația ironică: cutare are o vârstă… Păi, de, cum necum, cu toții avem o vârstă, nu? Da, dar când zici că “am și eu o vârstă” ori “are și ea o vârstă” parcă nu te referi defel la oameni tineri…

