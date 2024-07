Levi9 s-a mutat în casă nouă. Compania olandeză de IT este prezentă în Iași de 17 ani

Pe lângă inaugurarea noului sediu, gazdele au sărbătorit totodată, ieri și împlinirea a 17 ani de activitate în Iași. Și nu oricum. Ci în prezența unor oaspeți de seamă, precum ambasadorul Regatului Țărilor de Jos în România, dar și reprezentanți ai autorităților locale din Iași, parteneri, clienți și, nu în ultimul rând, campionii mondiali ai clubului de robotică de la ”Grigore Moisil”, care au tăiat panglica inaugurării într-un stil cu totul original. Cu proprii roboți.

Compania olandeză de IT, Levi9 Technology Services, prezentă la Iași de 17 ani, anunță deschiderea noului sediu în municipiu, în Silk District Office. Evenimentul a avut loc ieri, în prezența a numeroși oaspeți, printre care și ambasadorul Regatului Țărilor de Jos în România, oficialități locale, profesori universitari, colaboratori, dar și parteneri ai Levi9, cum este și dezvoltatorul proiectului rezidențial Silk District, Prime Kapital.

Ce au spus șefii Levi9 despre noul sediu

Primul și ultimul cuvânt la eveniment i-au revenit Ancăi-Dana Gafițeanu, Delivery Centre Director la Levi9 Technology Services. Aceasta a vorbit despre o relocare strategică menită să sprijine echipa, un pas natural în dezvoltarea centrului Levi 9 în România, după cum a subliniat reprezentantul companiei.

”Această mutare în Silk District Office marchează o nouă etapă pentru Levi9 în Iași, simbolizând extinderea și creșterea afacerii noastre. Noul sediu Levi9 este conceput pentru a inspira echipa noastră și a cultiva o cultură a colaborării și inovării. Prin adoptarea unor modalități de lucru noi și flexibile, ne propunem să răspundem mai bine nevoilor atât ale levi ninerilor noștri, cât și ale comunităților IT locale”, a transmis Anca-Dana Gafițeanu, Delivery Centre Director la Levi9 Technology Services.

Vorbim despre un spațiu de ultimă generație, conceput ca un clubhouse, o abordare avangardistă a designului spațiului de lucru, menită să promoveze colaborarea, creativitatea și flexibilitatea. „Extinderea Levi9 în Iași evidențiază creșterea noastră continuă și recunoaște poziția vitală a României ca hub strategic IT. Acest nou sediu este mai mult decât un simplu spațiu de lucru; el reflectă angajamentul nostru puternic față de echipa noastră și comunitatea locală. Cu oamenii pe care îi avem aici vom continua să oferim servicii excepționale unora dintre cele mai respectate companii din Europa”, a declarat Angelina Best, CEO Levi9 Technology Services.

La rândul său, ambasadorul Olandei în România a ținut să amintească rolul important pe care îl joacă firmele olandeze în comunitatea națională, lansând, cu această ocazie și o provocare: să vină cât mai des la astfel de inaugurări, în sedii tot mai mari, de la un an la altul. ”Sunt mai mult decât bucuroasă și, totodată, foarte onorată să vă urez tuturor un serviciu fericit în noul sediu, foarte mult noroc și succes cu tot ce întreprindeți aici ! , a urat Willemijn Van Haaften, ambasadorul Regatului Țărilor de Jos în România.

Echipele de robotică de la ”Grigore Moisil” au tăiat panglica, cu ajutorul propriilor roboți

Prezent la eveniment, edilul municipiului Iași, Mihai Chirica a preluat ideea antevorbitorului său și s-a arătat deschis la viitoare astfel de inaugurări: ”Faptul că Levi9 a ales să rămână aici, într-un spațiu mai mare, înseamnă că lucrurile au mers bine din 2017 și până în prezent. Înseamnă că s-a creat performanța pe care compania o aștepta și, sigur, există și perspectiva anunțată anterior, de a ocupa și un spațiu mai mare.” La rândul său, acesta a urat succes companiei și a mulțumit pentru plusvaloarea pe care o aduce la Iași, nu înainte însă, de a face și o glumă pe seama înfrângerii României la Campionatul European de Fotbal, de către Olanda. ”Deci, lucrurile fiind foarte serioase, astăzi nu vorbim despre fotbal. Suntem deosebit de «fericiți» că am fost învinși de către Olanda. Ferească Dumnezeu să ne fi învins alții…! Așa e mai rezonabil, oarecum, din această perspectivă. Și faptul că am fost împreună și pe un teren de fotbal arată, foarte clar, că putem continua împreună. Putem face proiecte nu numai în domeniul IT, ci și în domeniul sportiv, poate și în alte domenii”, a încheiat primarul municipiului Iași, Mihai Chirica.

Edilul a profitat de ocazie și a lăudat și performanța echipelor de robotică de la cyLIIS & Peppers, ai Liceului Teoretic de Informatică ”Grigore Moisil” din Iași, care au fost, de asemenea, prezenți la eveniment, în calitate de campioni mondiali la un concurs de robotică din Statele Unite ale Americii. Însoțiți de profesorul coordonator al acestora, Mirela Țibu, tinerii au făcut și o mică demonstrație, încheiată cu tăierea panglicii evenimentului de inaugurare, într-un stil cu totul original.

Noul sediu al Levi9 dispune de săli de relaxare, masă de biliard, de tenis, o sală de fitness

Pentru inaugurare, Levi9 a ales tema ”Țesem viitorul”, care împletește, pe aceeași pânză, semnificația istorică a zonei industriale și era modernă, digitală, reprezentată de sediul din Silk District Office.

”În plus, această mutare subliniază angajamentul nostru de a revitaliza o zonă urbană, care a evoluat de la trecutul său industrial, la un centru de afaceri dinamic, orientat spre servicii”, după cum au punctat reprezentanții companiei.

Una peste alta, noul sediu din Iași se bucură de un spațiu ultrageneros, de 2.700 mp, cu săli de relaxare, masă de biliard, masă de tenis, cu o sală de fitness dotată corespunzător și multe alte beneficii, care compun un spațiu de lucru prietenos pentru toți cei aproximativ 180 de angajați, cât numără, în prezent, Levi9, în Iași.

Levi9 este o campanie de software, dezvoltare de produse și strategie digitală, care se prezintă drept un furnizor de servicii IT, specializat în dezvoltarea de soluții, unice, în software și digital. Un furnizor care creează noi produse digitale, modernizează software-ul existent, îl aduce la maturitate și construiește platforme digitale complexe. Vom reveni, cu mai multe detalii, în ediția de Business.

