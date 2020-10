Lia Olguţa Vasilescu, atac fără precedent la adresa lui Clotilde Armand

Primarul ales al Craiovei s-a implicat în scandalul de la Sectorul 1 din Bucureşti, acolo unde există controverse privind numărarea voturilor. PSD, partidul din care face parte şi Lia Olguţa Vasilescu, acuză o posibilă fraudare a rezultatelor alegerilor locale din Sectorul 1 în favoarea lui Clotilde Armand.

"Incredibil! Pe ea au asigurat-o ca nu functioneaza camerele, reprezentantii USR au mers sa schimbe buletinele si procesele verbale in favoarea ei, noaptea ca hotii, dupa ce reprezentantii celorlalte partide au fost trimisi acasa ca se incheiase procesul de numarare, iar acum are si ea o intrebare: de ce au functionat, totusi, camerele, astfel incat sa ii vada o tara intreaga la furat? Dimineata cerea nici mai mult nici mai putin decat ARESTAREA Gabrielei Firea si a lui Dan Tudorache, dand asigurari si ca asta se va intampla curand. In campanie ne spunea ca nu se bazeaza doar pe voturi, ci si pe INSTITUTII. Cine le da curajul sa faca toate infractiunile astea si cine ii ajuta sa nu pateasca nimic?", a postat Lia Olguţa Vasilescu pe Facebook.

