Liberalii au decis să aibă propriul candidat la alegerile prezidenţiale

La finalul unei şedinţe care a durat peste şase ore, liberalii au stabilit că vor avea propriul candidat la alegerile prezidenţiale.

”Am avut o analiză a rezutatelor şi, sigur, am plecat de la datele pe care le avem astăzi de la BEC. Discutăm despre scorul politic al PNL, de peste 30%, şi un număr de 2,5 milioane de voturi”, a declarat, vineri, liderul PNL, Nicolae Ciucă.

Preşedintele PNL a mulţumit din nou celor care au votat PNL, dar şi celor care nu au ales candidaţii partidelor şi care, la următoarele alegeri, ”vor cântări şi vor vedea toate realizările pe care PNL le-a realizat în administraţia locală şi la givernare”.

”Acest vot totodată reconfirmă PNL ca fiind cel mai puternic partid de dreapta din România. Am avut dialog şi am lăsat fiecare preşedinte de filială să-şi exprime propria analiză, propriul punct de vedere. La final am avut o discuţie legată de perspectiva alegerilor viitoare”, a anunţat liderul PNL.