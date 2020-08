Liberalii s-au “îmbogăţit” cu un nou parlamentar PSD, trecut şi pe la Ponta

“Am intrat în politică cu intenţia de a îmbunătăţi viaţa comunităţii şi am considerat mereu că ceea ce trebuie să urmărim ca politicieni este interesul public. Am plecat din PSD când partidul a derapat de la valorile democraţiei şi, tot la fel, am plecat din Pro România atunci când ambiţiile unui lider puneau în pericol stabilitatea României. Mi-am asumat toate criticile şi toate atacurile, încercând să urmăresc interesul cetăţenilor. Apoi am sperat că partidele de stânga îşi vor găsi echilibrul, că vor înţelege perioada dificilă prin care trece nu numai România, ci lumea întreagă şi că vor lăsa pentru moment deoparte jocurile de culise şi manevrele politicianiste, tertipurile riscante ce se răsfrâng asupra vieţii cetăţenilor. M-am înşelat. PSD rămâne, din păcate, un partid nefrecventabil”, susţine Emilia Meiroşu, într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook.

Ea mai susţine că vrea să îşi continue activitatea politică alături de “oameni care au aceleaşi idealuri”, pentru a schimba ceva în oraşul Brăila şi în România.

“M-am alăturat împreună cu medicul Marian Căpăţână şi alţi profesionişti cu care am lucrat de-a lungul timpului echipei Partidului Naţional Liberal. Cred că lumea trece acum prin momente care-şi vor pune amprenta asupra istoriei şi că oamenii politici au datoria să gestioneze cu calm şi profesionalism această perioadă. Mai cred că cel mai important cuvânt pe care trebuie să-l învăţăm cu toţii este responsabilitatea. Să vorbim responsabil, să acţionăm responsabil, să votăm responsabil”, adaugă Emilia Meiroşu.

Ea se află la primul mandat de parlamentar şi face parte din Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport din Camera Deputaţilor. În mai 2018 a trecut de la PSD la Pro România, fiind coordonator al filialei de la Brăila.