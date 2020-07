Liceanul cu nota 2 la purtare a învins sistemul de învățământ: nota îi va fi modificată, a luat 9,03 la Bacalaureat și este student la Psihologie

Andrei Voicu, liceanul din Colegiul Naţional „B.P. Hasdeu” pedepsit pentru că şi-a ironizat profesoara de desen, a luat Bacalaureatul cu media 9,03, contrar ”previziunilor” ivite în jurul său după declanşarea scandalului generat de notarea cu 2 la purtare în urma criticării profesoarei de desen pe o reţea de socializare. Acum, este student la Psihologie. Acum, la capătul drumului, a dezvăluit într-o postare pe Facebook tot zbuciumul din ultima perioadă: „Eu sunt Voicu Andrei, "băiatul problemă" din liceul Hasdeu. "Băiatul cu profesoara de desen", "aproape-repetentul" sau cum mai vreţi să îmi spuneţi. Mi-am spus părerea atunci, au încercat să mă aducă la tacere, dar eu am continuat să vorbesc şi să tot vorbesc. Ultimii 2 ani au fost de-a dreptul epuizanţi, stresul a atins cote maxime, susţinerea bacalaureatului concomitent cu un proces nu e cel mai realizabil lucru. Dar am facut-o. Am aşteptat 2 ani să scriu acest mesaj, pentru a vă dovedi vouă ceva, nu mie. Pentru a vă dovedi că am putut să inving sistemul. Justiţia a facut dreptate, iar curând nota mea la purtare va fi modificată. Dupa 2 ani de luptă. După o traumă pe care sper sa nu o simtă nimeni. După o internare într-un spital de boli mintale din cauza depresiei. Nu, nu e o ruşine, nu mă ascund sa o recunosc.

Aş dori însă ca cei responsabili sa fie traşi la răspundere. Domnule director Ionel Banu, dacă aveţi onoare, trebuie să vă retrageţi. Daca aveţi onoare, domnule profesor Laurenţiu Ţepeluş, doamna profesoară Alina Gogea şi cei care au făcut parte din acest sistem opresiv ar trebui sa plătească . Nu am cerut daune morale, deşi poate ca ar fi trebuit, dar scopul meu nu este reprezentat de bani. Ci de principii. De onoare. Dar voi nu cred ca ştiţi ce înseamnă asta. Aş putea sa ataşez zeci de documente care să ilustreze sistemul defect din acel liceu. Dar nu o fac. Eu am câştigat. Am învins sistemul. Eu sunt Voicu Andrei, absolvent al bacalaureatului cu nota 9.03, fără "meditaţii". Student la psihologie. Învingător. Asta mă defineşte“.