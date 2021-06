Lichidatorul unei firme falite s-a trezit că Primăria i-a luat o maşină pe care voia să o vândă

La începutul lunii mai 2020, o firmă care administra mai multe magazine de cartier a dat faliment, bunurile sale trecând în proprietatea statului, urmând a fi vândute pentru acoperirea datoriilor. Lichidatorul firmei a constatat însă că automobilul Renault Kangoo nu se mai află pe locul unde fusese lăsat. A doua zi, a aflat că automobilul fusese ridicat de Primărie, aflându-se staţionat pe domeniul public. Or, în actele preluate de la firmă, lichidatorul nu găsise nicio somaţie primită de la Primărie cu privire la staţionarea ilegală a vehiculului. Ca urmare, BB&A Insolvenzpraxis IPURL s-a adresat instanţei, reclamând faptul că automobilul fusese ridicat fără somaţia legală. În plus, pentru a fi confiscată de municipalitate ca abandonată, maşina ar fi trebuit să se afle pe domeniul public de cel puţin un an, iar starea sa tehnică să fie improrie circulaţiei.

În replică, reprezentanţii municipalităţii au arătat că se pusese o somaţie pe caroserie, proprietarul fiind înştiinţat să-şi ia maşina de acolo în termen de 10 zile. O a doua somaţie a fost trimisă la domiciliul proprietarului, şi abia după parcurgerea acestei proceduri, vehiculul fusese ridicat.

Magistraţii Tribunalului au constatat însă că procedura legală fusese parcursă de Primărie doar formal. "Pentru ca somaţia să producă efecte şi să conducă la emiterea dispoziţiei de trecere a vehiculului în domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale, este necesar ca aceasta să fie efectiv transmisă proprietarului sau deţinătorului legal al vehiculului abandonat. Or, aceasta a fost returnată cu menţiunea «destinatar mutat». Este evident că nu s-a realizat o comunicare veritabilă a somaţiei în discuţie şi, prin urmare, nu se poate pretinde că proprietarul sau deţinătorul legal al vehiculului nu ar fi dat curs somaţiei atâta timp cât nu a avut cunoştinţă de ea", au precizat judecătorii, care au decis admiterea acţiunii şi obligarea Primăriei la restituirea autoturismului. Municipalitatea a contestat sentinţa, cazul intrând ieri pe rolul Curţii de Apel.