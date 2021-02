ANUNȚ

privind organizarea licitaţiei de valorificare imobile.

Regia Națională A Pădurilor – ROMSILVA prin Direcția Silvică Iaşi, cu sediul în Iaşi, str. Gh. Asachi nr. 2, telefon 0232-244680, fax 0232-244631, organizează la sediul său în data de 10.03.2021, orele 11.00, licitaţie publică cu strigare pentru întreprinderi mici şi mijlocii, în vederea vânzării următoarele obiective:

1 „Atelier împletituri Pașcani”, situat în Str. Morilor, nr. 4, mun. Pașcani, jud. Iaşi, număr carte funciară (CF) 63051;

2 „Brigadă Silvică Cărbunari”, situată în sat Cărbunari, com. Grajduri, număr carte funciară (CF) 61098.

În cazul neadjudecării, se va organiza o nouă licitaţie în aceeași zi, începând cu ora 13.00, la care poate participa orice persoană fizică şi juridică.

Obiectivele sunt amplasate pe terenuri aflate în proprietatea publică a statului, administrate de Regia Națională A Pădurilor – ROMSILVA. Terenul nu face obiectul vânzării, urmând a fi concesionat după vânzarea construcţiilor.

Prețurile de pornire, garanția şi taxa de participare la licitaţie sunt următoarele:

Obiectiv/ Preț pornire (lei)/ Garanție (lei)/ Taxă participare la licitaţie (lei)

Atelier împletituri Pașcani/ 370.000/ 18.500/ 150

Brigadă silvică Cărbunari/ 17.000/ 850/ 150

Prețul de pornire la licitaţie nu conține T.V.A.

Pentru participarea la licitație potențialii cumpărători depun la sediul Direcției Silvice Iași următoarele documente:

- pentru persoane juridice române:

a) dovada privind depunerea garanției şi taxe de participare la licitaţie, certificate conform cu originalul;

b) împuternicirea acordată persoanei care reprezintă operatorul economic la licitaţie, dacă este cazul;

c) copie după certificatul de înmatriculare eliberat de oficiul registrului comerţului, de pe actul constitutiv, actele adiţionale relevante şi de pe certificatul de înregistrare fiscală, certificate conform cu originalul;

d) dovada privind achitarea obligaţiilor fiscale către organul fiscal competent prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală eliberat de organele fiscale competente;

e) declaraţie pe propria răspundere că nu se află în reorganizare judiciară sau în faliment;

f) certificat de atestare a calității de IMM, eliberat de Camera de Comerț şi Industrie județeană.

- pentru persoane juridice străine:

a) copie după actul de înmatriculare al societății comerciale străine;

b) declarație pe proprie răspundere că nu se află în reorganizare judiciară și faliment;

c) dovada privind depunerea garanției şi taxe de participare la licitaţie, certificate conform cu originalul;

- pentru comercianți persoane fizice sau asociații familiale:

a) copie după actul de identitate;

b) copie după autorizația de funcționare eliberată de autoritatea competentă;

c) dovada achitării obligațiilor fiscale, prin prezentarea unui certificat de atestare eliberat de organul fiscal competent;

d) dovada privind depunerea garanției şi taxe de participare la licitaţie, certificate conform cu originalul;

- pentru persoane fizice române:

a) copie după actul de identitate;

b) certificatul de cazier judiciar care să ateste că nu au fost condamnate penal, cu excepția condamnărilor pentru infracțiuni rutiere;

c) dovada achitării obligațiilor fiscale, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent;

d) dovada privind depunerea garanției şi taxe de participare la licitaţie, certificate conform cu originalul;

- pentru persoanele fizice străine:

a) copie după pașaport/ carte de identitate;

b) certificat de cazier judiciar/ document similar care să ateste că nu au fost condamnate pentru săvârșirea unor infracțiuni similar celor prevăzute pentru persoane fizice române.

c) dovada privind depunerea garanției şi taxe de participare la licitaţie, certificate conform cu originalul;

Toate copiile vor fi certificate conform cu originalul.

Documentele se vor depune până la data de 08.03.2021, orele 16.30 la secretariatul de la sediul organizatorului.

Documentația de licitaţie se poate procura de la sediul Direcției Silvice Iaşi la un preţ de 50 de lei, TVA inclus.