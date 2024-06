Lider în Est pe piața expedițiilor: O companie  din Tomești dirijează 1.500 de camioane

Compania a pornit la drum în 1994, în domeniul transporturilor rutiere de mărfuri, cu două camioane, iar acum pune în mișcare, în medie, un volum de 1.500, 1.600 de camioane, lunar. Decizia de a renunța la flota proprie pentru transportul internațional și de a paria mai mult pe logistică și expediții a condus Transgor Logistik în rândul marilor operatori economici din România. Anul trecut, firma a raportat o cifră de afaceri de peste 78 de milioane de lei, valoare care va crește în 2024, după cum estimează administratorul Transgor. Compania sa operează în procent de 65% importuri și 35% exporturi. Anul trecut, exporturile României au crescut cu 1,3%, iar importurile au scăzut cu 3,2%, comparativ cu 2022.

Companiile de logistică și transport mărfuri prind demaraj în 2024. În ciuda unui context geopolitic incert, care a decelerat schimbul de mărfuri, firmele de profil au turat motoarele la maximum și nu doar că s-au adaptat din mers, dar au reușit să tracteze și deficitul comercial al României.

Anul trecut, deficitul balanței comerciale a fost de 28,947 miliarde de euro, mai mic cu 5,142 miliarde euro (-15,1%), față de cel înregistrat în 2022, după cum arată datele Institutului Național de Statistică (INS) . Practic, în 2023, vorbim de o creștere a exporturilor și de o scădere a importurilor, raport neobișnuit pentru țara noastră, dar în sens bun. Astfel, potrivit INS, în anul 2023, exporturile FOB (n.r.- Free on board, prețul la frontiera țării exportatoare care include valoarea mărfii și toate cheltuielile și taxele de transport până când marfa ajunge la bord) au însumat 93,098 miliarde euro, iar importurile CIF (n.r. –cost, insurance, freight = cost, asigurare și marfă) au însumat 122,045 miliarde euro. Comparativ cu anul 2022, în procente, asta se traduce printr-o creștere a exporturilor cu 1,3% în 2023 și cu o scădere a importurilor cu 3,2%. Cifrele se văd și la Iași, în rândul marilor companii de transport, care recunosc că anul acesta i-a surprins plăcut. Este și cazul Transgor Logistik, o firmă care a pornit la drum, în 1994, în domeniul transporturilor rutiere de mărfuri, cu două camioane, iar acum pune în mișcare, în medie, un volum de 1.500, 1.600 de camioane, lunar.

De la camioanele proprii au trecut la subcontractori

Decizia de a renunța la flota proprie pentru transportul internațional și de a paria mai mult pe logistică și expediții a condus Transgor în rândul marilor operatori economici din România, din punct de vedere al profitului. „Nu mai facem, efectiv, transport internațional cu camioanele proprii. Cu camioanele proprii facem doar distribuția, restul prin subcontractori (…) A fost mai mult o decizie strategică. În primul rând, din cauza problemei găsirii șoferilor, a legislației tot mai restrictive, a asigurărilor crescute (…) Putem, în felul acesta, să acoperim o piață mai mare și clienți mai mulți, pentru că având o flotă de camioane poți să acoperi doar anumite rute, nu poți acoperi tot, așa cum facem acum prin subcontractori“, a explicat acționarul majoritar al Transgor Logistik, Mihai Goriuc.

Compania, cu sediul social în comuna ieșeană Tomești, a raportat anul trecut o cifră de afaceri de peste 78 de milioane de lei și un profit net de 4,7 milioane de lei. Acum, firma are pe statul de plată 70 de angajați, oameni angrenați, în mare parte, în activitatea de expediții, însemnând intermedierea mărfurilor, care asigură 75% din cifra de afaceri. Restul asigură transporturile cu flota proprie, care numără peste 10 camioane și alte tipuri de autovehicule, distribuția prin rețeaua Pall-Ex, al cărui membru este de 11 ani, și serviciile de depozitare, cu cele trei depozite, care acoperă 2.400 de metri pătrați. Pe lângă asta, compania ieșeană are în portofoliul său și servicii de transport aerian și maritim, asigurând un schimb de mărfuri pe toate continentele. „Noi, anul trecut, chiar și cu un volum mai redus, am reușit să optimizăm din operațiuni, rute și am închis foarte bine, aș spune. Iar anul acesta, chiar dacă a început mai timid, ulterior a început să crească volumul de mărfuri și sperăm ca până la sfârșitul anului să creștem. Deci, ca o comparație, primele cinci luni din 2024 au fost mai bune față de perioada similară din 2023 (…) Până acum ne-a surprins plăcut și sperăm să păstrăm același ritm până la sfârșitul anului“, ne-a mărturisit acționarul majoritar al Transgor Logistik, Mihai Goriuc.

Importuri, 65%. Exporturi, 35%

În timp, compania și-a mărit aria de acoperire prin deschiderea unor noi puncte de lucru în capitală, Cluj-Napoca, Brașov și Bacău, iar clienții sunt din mai toate industriile.

„Avem clienți cu care lucrăm foarte bine în automotive, farmaceutice, dar și cel puțin pe distribuția de mărfuri Pall-Ex. Mai sunt cele alimentare pe care le aducem și distribuim în Iași. Mai sunt piese, utilaje și multe alte categorii de mărfuri“, a mai spus omul de afaceri. Acesta a observat, la rândul lui, o creștere a exporturilor, chiar dacă spune el, diferența este încă mare, față de importuri: „Predomină importurile, dar se vede și o creștere la exporturi, ceea ce ne bucură (…) Diferența dintre export și import este destul de mare. Mai mult de jumătate sunt importuri, cam 65% zic eu și restul de 35% exporturi.“

Cel mai mare trafic, în afara țării, operat de Transgor este în Italia, Germania, Franța, Ungaria, Anglia, Belgia, Olanda și Luxemburg.

Anul acesta, administratorul firmei de transport estimează o cifră de afaceri mai mare față de 2023, iar pentru asta va face și câteva investiții în flota proprie, în noi camioane și alte tipuri de autovehicule de marfă pentru distribuție.

„Totul a început din pasiune“

Acționarul companiei din Iași ne-a povestit și cum a intrat în acest business, dar și când și-a cumpărat primul camion. Totul a început din pasiune, spune Mihai Goriuc, bineînțeles, încurajat și de primul său comision muncit:

„Tatăl meu a început acest business, în Suceava. Eu îl ajutam. Avea două camioane. Știind limba germană vorbeam cu clienții din afara țării. Și cum erau puține exporturi pe atunci, m-a rugat să îl ajut cu asta. Dând telefoane, am dat peste un client din Germania care mi-a solicitat să-i transport mărfuri pentru 10 camioane, care să ajungă în România. Tatăl meu avea, la acea vreme, doar două camioane și a trebuit să apelez la prietenii lui din branșă, la colegi. Și atunci am început să le dau și lor curse și asta însemna o intermediere, bineînțeles, eu având de câștigat de aici un comision. Și atunci, toată lumea a fost mulțumită. (…) Și mi-am dat seama că poate fi un business. Eram student.“ După ce a terminat facultatea, Mihai a început să preia o parte din activitățile firmei, începând cu serviciile de intermediere, care i-au adus și primul comision. În timp a cooptat în echipa sa mai mulți cunoscători de limbi străine pentru a găsi clienți din afara țării, iar roțile au început să se învârtă. „Și, astfel, prin activitatea de expediții am crescut, iar și prin 2009 sau 2010, am luat primul camion și făceam transporturi internaționale. Am avut până la 6 camioane. Ulterior, le-am trecut pe partea de distribuție și n-am mai făcut internațional, pentru că a crescut activitatea de intermediere“, și-a mai amintit acționarul Transgor Logistik, companie care se laudă acum cu poziția de lider de piață în Est, prin standarde înalte de afaceri.

Potrivit INS, în anul 2023, la nivel național, ponderi importante în structura exporturilor și importurilor au fost reprezentate de grupele de produse: mașini și echipamente de transport , respectiv 44,8% la export și 36,8% la import și alte produse manufacturate, însemnând 29,8% la export și 28,7% la import. Mărfurile manufacturate includ cauciucul, materiale textile, oțel, hârtie sau carton.

Tot în 2023, valoarea schimburilor intra-UE27 (n.r. – schimbul comercial de bunuri, între cele 27 de state membre ale Uniunii Europene) de bunuri a fost de 67,574 miliarde euro la expedieri și de 89,5 miliarde euro la introduceri, reprezentând 72,6% din total exporturi și 73,3% din total importuri. Cât privește valoarea schimburilor extra-UE27 de bunuri, tot anul trecut, a fost de 25,523 miliarde euro la exporturi și de 32,544 miliarde euro la importuri, reprezentând 27,4% din total exporturi și 26,7% din total importuri.

