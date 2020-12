Liderii PSD, întâlnire cu George Simion de la AUR. „Nu am vorbit despre susținere”

Liderii PSD Marcel Ciolacu și Vasile Dâncu s-au întâlnit sâmbătă cu co-președintele AUR, George Simion.

„Nu are legătură cu consultările. Am vorbit despre un studiu IRES în care am pus întrebări despre AUR. Nu am vorbit despre susținere pentru că nu ne-ar ajunge oricum. De asemenea, nu pot lucra la modernizarea structurii si brandului PSD în coaliție cu AUR. Ar fi un sacrificiu inutil dacă nici măcar nu poți face o coaliție de guvernare. Îl cunoscusem mai demult pe Simion, când era student”, a declarat Vasile Dîncu.

De asemenea, Dâncu susține că la întâlnirea cu George Simion nu a participat și președintele PSD, Marcel Ciolacu. „Domnul Ciolacu a trecut mai târziu pe la mine, nu a participat la această întâlnire”, a precizat el.

Marcel Ciolacu nu a respins, după alegeri, discuțiile cu Alianța pentru Unirea Românilor. În urmă cu trei zile, liderul PSD spunea că este normal să cunoască colegii de Parlament.

