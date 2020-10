Liderul clanului Corduneanu s-a infectat cu noul coronavirus la închisoare. De ce a fost eliberat?

Închis la începutul acestui an după ce a fost condamnat la trei ani de închisoare, Costel Corduneanu a fost eliberat de un complet de la Tribunalul Mureş, la mijlocul lunii trecute. În faţa instanţei, liderul Cordunenilor a fost apărat de doi avocaţi. Unul dintre ei le-a spus judecătorilor că Penitenciarul Târgu Mureş, unde era închis Corduneanu, este supraaglomerat cu peste 37% din capacitate, dar şi că, în cele 7 luni cât Corduneanu a stat în penitenciar, a fost plimbat prin şapte penitenciare, fiind ţinut departe de familie.

În timpul pledoariei, avocaţii au mai invocat că interlopul are un pacemaker montat pe inimă şi, în timpul detenţiei, a ajuns de mai multe ori la urgenţe din cauza problemelor cardiace. „Solicită să se aibă în vedere şi faptul că persoana condamnată are studii superioare, a participat la două olimpiade şi a fost medaliat la una dintre ele, are trei copii minori şi un al patrulea care nu este minor, beneficiază de susţinerea familiei, a fost ofiţer în armată câtă vreme a fost sportiv în comunism şi are toate şansele de reintegrare socială. Oricum, prin prisma parcurgerii acestui timp, cât ne raportăm la fapte din 1996 şi 2008, să susţinem astăzi că mai trebuie ţinut o lună pentru a fi educat, este profund exagerat şi în totală disonanţă cu ceea ce se percepe din normele Codului penal în materia liberării condiţionate”, a precizat avocatul lui Corduneanu.

În faţa instanţei, Costel Corduneanu a precizat că a avut coronavirus în perioada în care a fost închis şi că vrea să meargă acasă, deoarece are patru copii, pe care trebuie să îi întreţină. Judecătorii i-au dat dreptate lui Corduneanu, considerând că acesta s-a îndreptat. „Instanţa constată că condamnatul a înregistrat un progres din punct de vedere educativ, iar perioada detenţiei pare să-i fi creat o conduită pozitivă. Relativ la acest aspect, apreciem că dovezile de îndreptare date de petent, apte să-l facă a respecta valorile sociale, sunt de natură să convingă instanţa că timpul petrecut în penitenciar este suficient, iar condamnatul are şanse de reintegrare socială”, au stabilit judecătorii. Aceştia au mai arătat că în privinţa lui Costel Corduneanu, „există factori de protecţie cu rol în stoparea comportamentelor viitoare infracţionale”.