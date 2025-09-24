Lidl înfige steagul și la Târgu Frumos. Rețeaua germană vrea să deschidă al 14-lea magazin din județul Iași

Retailerul german Lidl pregătește extinderea în orașul Târgu Frumos, potrivit unor informații obținute de „Ziarul de Iași” din surse apropiate mediului de afaceri. Deși proiectul nu a fost anunțat oficial, Lidl a început să analizeze piața locală și să facă pași concreți pentru a deschide o unitate în zonă. Ar fi al patrulea magazin din afara municipiului Iași, după cele de la Pașcani, Miroslava și Lunca Cetățuii.

Mișcarea ar marca prima intrare a unui discounter internațional puternic pe o piață în care Nova Miro SRL, companie controlată de omul de afaceri Constantin Miron, este unul dintre principalii jucători locali. Cu două supermarketuri și un depozit propriu, societatea Nova Miro a încheiat anul 2024 cu o cifră de afaceri de 72,6 milioane lei (circa 14,5 milioane euro) și un profit net de 3,9 milioane lei (780.000 euro). Compania are peste 100 de angajați și este pe piața locală de 33 de ani, menținându-se constant pe profit și înregistrând, anual, afaceri de peste 40 milioane lei din 2020 încoace.

Concurența se intensifică

În municipiul Iași și împrejurimi, Lidl operează deja 12 magazine, plus unul la Pașcani, iar extinderea către orașe mici, dar cu vad comercial bun, face parte din strategia retailerului. Târgu Frumos este un punct de interes strategic datorită poziționării sale la intersecția unor drumuri intens circulate, deservind zilnic nu doar locuitorii orașului (aproximativ 10.000), ci și pe cei din comunele limitrofe.

Intrarea Lidl ar însemna o presiune directă pe Nova Miro, însă nu este singura schimbare majoră din piață, deoarece Târgu Frumos atrage și alți jucători.

Omul de afaceri Marius Șandru face un centru comercial în orașul Târgu Frumos

Carrefour are deja un magazin Express în oraș, dezvoltat de omul de afaceri Gabriel Ungurianu, iar acum retailerul pregătește a doua unitate, care va fi amplasată în noul centru comercial construit de antreprenorul Marius Șandru. Proiectul lui Marius Șandru, demarat anul trecut, urmează să fie finalizat până la sfârșitul acestui an și va găzdui, pe lângă Carrefour Express, brandurile internaționale KiK și Sinsay.

Pentru Lidl, intrarea în Târgu Frumos înseamnă acces la o piață în creștere, care până acum a fost acoperită preponderent de magazinele lui Constantin Miron și câteva lanțuri naționale, precum Penny Market și Profi. În zonă mai există deja un magazin TLT, iar un al doilea este planificat să se deschidă în perioada următoare. Tot aici funcționează și PPT, magazine de proximitate care completează oferta locală de retail. Totuși, odată cu intrarea Lidl, lucrurile s-ar putea schimba complet: retailerul german este cunoscut pentru politica de prețuri competitive și eficiența logistică, iar în orașele unde a intrat în trecut, acest model a forțat competitorii să își refacă strategiile comerciale.

Grupul Schwarz, care controlează Lidl, operează peste 12.600 de magazine și 230 de centre logistice în 31 de țări, având în total aproximativ 382.000 de angajați. În România, retailerul are peste 370 de unități și șase centre logistice, cu circa 13.000 de angajați.

