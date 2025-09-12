MICA PUBLICITATE
SPORT

Liga 2: FC Bihor s-a impus la Piatra Neamţ, 3-0 cu Ceahlăul, şi este noul lider

De Redacția
vineri, 12 septembrie 2025, 21:07
1 MIN
Echipa FC Bihor a învins vineri, în deplasare, scor 3-0, formaţia Ceahlăul Piatra Neamţ, în etapa a şasea din Liga 2. Orădenii au urcat pe primul loc al clasamentului, scrie news.ro.

FC Bihor a dominat meciul de la Piatra Neamţ şi a marcat de trei ori. Echipa condusă de Erik Lincar a deschis scorul în minutul 33, prin Dragoş Tescan. Antrenorul Lincar a fost eliminat în minutul 37, dar minutul 62 a adus al doilea gol pentru orădeni, înscris de Ioan Filip.

Rezultatul final a fost stabilit de Ioan Hora, în minutul 83. FC Bihor s-a impus cu 3-0 şi, cel puţin până sâmbătă, va sta pe primul loc al clasamentului, cu 15 puncte. Ceahlăul e pe locul 8, cu 10 puncte.

Etichete: bihor, liga 2

