MICA PUBLICITATE
Caută
Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii
Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS
Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel
Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
Mica Publicitate Contact
SPORT

Liga Campionilor: Remiză pentru Dennis Man. PSG, 2-1 cu FC Barcelona după ce catalanii au condus cu 1-0. Rezultate înregistrate miercuri

De Redacția
joi, 02 octombrie 2025, 08:15
1 MIN
Liga Campionilor: Remiză pentru Dennis Man. PSG, 2-1 cu FC Barcelona după ce catalanii au condus cu 1-0. Rezultate înregistrate miercuri

Formaţia Paris Saint-Germain a învins, miercuri seară, în deplasare, cu scorul de 2-1, echipa FC Barcelona, într-un meci din etapa a doua a fazei principale a Ligii Campionilor, în care catalanii au condus cu 1-0. Tot miercuri, echipa lui Dennis Man, PSV Eindhoven, a remizat cu Bayer Levverkusen, scor 1-1, şi Villarreal a remizat cu Juventus, scor 2-2, într-o confruntare arbitrată de Istvan Kovacs.

Rezultate din Liga Campionilor:

FC Barcelona – Paris Saint-Germain 1-2

Au marcat: Ferran Torres ’19 / Mayulu ’38, Goncalo Ramos ‘90

Bayer Leverkusen – PSV Eindhoven 1-1

Au marcat: Kofane ’65 / Saibari ‘72

La PSV, Dennis Man a jucat până în minutul 74.

Villarreal – Juventus 2-2, meci arbitrat de Istvan Kovacs

Au marcat: Mikautadze ’18, Veiga ‘90 / Gatti ’49, Conceicao ‘56

Arsenal Londra – Olympiakos Pireu 2-0

Au marcat: Martinelli ’12, Saka ‘90+2

AS Monaco – Manchester City 2-2

Au marcat: Teze ’18, Dier ’90 (penalti) / Haaland ’15, ‘44

Borussia Dortmund – Athletic Bilbao 4-1

Au marcat: Svensson ’28, Chukwuemeka ’50, Guirassy ’82, Brandt ‘90+1 / Guruzeta ‘61

Napoli – Sporting Lisabona 2-1

Au marcat: Hojlund ’36, ‘79 / Suarez ’62 (penalti)

Etichete: Dennis Man, Liga Campionilor

Publicitate și alte recomandări video

Îți recomandăm

Comentarii

Educație

Național

Zdi TV

Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
© 2006 - 2024 Ziarul de Iași. Toate drepturile rezervate.
Powered by Expert Network. Expert Network