Liga Europa: Aston Villa avertizează suporterii să nu afişeze mesaje politice la meciul cu Maccabi Tel-Aviv

Clubul englez Aston Villa a cerut, marţi, suporterilor săi să nu afişeze mesaje politice în timpul meciului considerat de risc ridicat împotriva echipei Maccabi Tel-Aviv, programat la Birmingham pe 6 noiembrie în Liga Europa, scrie news.ro.

Clubul israelian a decis, de altfel, să refuze distribuirea biletelor pentru deplasarea în Anglia.

„Conform regulamentului UEFA, afişarea de simboluri, mesaje sau steaguri politice în timpul unui meci este strict interzisă şi va duce la expulzarea imediată şi interdicţia de a mai intra pe stadion”, a subliniat clubul într-un comunicat.

Întâlnirea se află în centrul unei polemici de când, la recomandarea poliţiei britanice, Aston Villa a decis joi să nu acorde bilete fanilor vizitatori, invocând îngrijorări pentru „siguranţa” acestora.

Această decizie, foarte rară în Regatul Unit, a stârnit critici până la vârful guvernului, Londra asigurând că va „face tot posibilul” pentru ca „toţi suporterii” israelieni să poată fi prezenţi.

Subiectul este sensibil în Regatul Unit după atentatul împotriva sinagogii din Heaton Park, Manchester, din 2 octombrie, ziua sărbătorii Yom Kippur. Doi credincioşi au fost ucişi şi alţi trei grav răniţi de un britanic de origine siriană.

Însă Maccabi a anunţat luni seara că nu va trimite suporteri la Birmingham pentru meci.

„Suporterii noştri călătoresc prin Europa fără incidente”, a explicat clubul, denunţând „o denaturare a realităţii” din partea celor care sugerează că decizia Aston Villa „se datorează comportamentului lor”.

„Este clar că anumite grupuri bine înrădăcinate încearcă să denigreze comunitatea fanilor Maccabi Tel-Aviv, dintre care majoritatea nu au nimic de-a face cu rasismul sau huliganismul”, a deplâns clubul.

De la izbucnirea războiului dintre Israel şi Hamas în Fâşia Gaza în octombrie 2023, manifestanţii pro-palestinieni din Europa îşi intensifică acţiunile în timpul evenimentelor sportive la care participă echipe israeliene.

În noiembrie 2024, au avut loc ciocniri după un meci disputat la Amsterdam între Ajax şi Maccabi, când suporterii israelieni au fost agresaţi pe străzile capitalei olandeze.

