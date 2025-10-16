Liga Europa: Fanii echipei Maccabi Tel Aviv nu vor putea asista la meciul cu Aston Villa din motive de siguranţă

Fanii echipei Maccabi Tel Aviv nu vor putea asista la meciul din Liga Europa împotriva formaţiei Aston Villa, din deplasare, din motive de siguranţă, relatează Sky News, citată de news.ro.

Clubul Aston Villa a anunţat că a fost informat de către Grupul consultativ pentru siguranţă (SAG) local că niciun suporter al clubului israelian nu va putea asista la meciul din 6 noiembrie.

Echipa din Premier League a precizat că decizia a fost luată în urma preocupărilor legate de siguranţă exprimate de poliţia din West Midlands.

„Aston Villa confirmă că clubul a fost informat că niciun suporter al echipei vizitatoare nu va putea asista la meciul din Liga Europa cu Maccabi Tel Aviv, joi, 6 noiembrie, în urma unei dispoziţii a Grupului consultativ pentru siguranţă (SAG). În urma unei întâlniri care a avut loc în această după-amiază, SAG a trimis o scrisoare oficială clubului şi UEFA pentru a informa că niciun suporter al echipei vizitatoare nu va avea acces la Villa Park pentru acest meci. Poliţia din West Midlands a informat SAG că are preocupări legate de siguranţa publică în afara stadionului şi de capacitatea de a face faţă eventualelor proteste din acea seară. Clubul se află în dialog continuu cu Maccabi Tel Aviv şi autorităţile locale pe tot parcursul acestui proces, siguranţa suporterilor care asistă la meci şi siguranţa locuitorilor din zonă fiind prioritare în orice decizie:”

Într-un comunicat, poliţia din West Midlands a declarat că meciul a fost clasificat cu „risc ridicat” în urma unei „evaluări aprofundate”.

