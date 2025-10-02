MICA PUBLICITATE
Caută
Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii
Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS
Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel
Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
Mica Publicitate Contact
SPORT

Liga Europa: FCSB a pierdut confruntarea cu Young Boys Berna, scor 0-2

De Redacția
joi, 02 octombrie 2025, 21:45
2 MIN
Liga Europa: FCSB a pierdut confruntarea cu Young Boys Berna, scor 0-2

Echipa bucureşteană FCSB a pierdut joi, pe teren propriu, scor 0-2, în faţa formaţiei elveţiene Young Boys Berna, în a doua etapă a grupei din Liga Europa.

Elveţienii nu au stat mult în expectativă pe Arena Naţională şi Târnovanu a fost nevoit să respingă la şutul lui Monteiro, din minutul 3. În contrapartidă a venit lovitura de cap a lui Mihai Popescu, care a trecut puţin pe lângă poartă. Monteiro a deschis scorul, în minutul 11, cu un şut din careu, iar bucureştenii au mai primit o lovitură. Accidentat înaintea înscrierii golului, Edjouma a fost înlocuit încă din minutul 15. Târnovanu a mai intervenit odată la şutul lui Gigovic, din minutul 20, în timp ce încercările timide ale roş-albaştrilor nu au avut sorţi de izbândă.

Monteiro a reuşit dubla, cu primele sale goluri stagionale, în minutul 36, şi la pauză Young Boys conducea cu 2-0. Charalambous a efectuat trei schimbări la pauză şi bucureştenii au fost mai incisivi în prima parte a reprizei secunde. Tănase a trimis puţin peste poartă în minutul 47, Bedia a şutat la colţul scurt în minutul 54, însă Târnovanu a intervenit, iar în minutul 64 Politic a fost aproape de gol la o gafă a portarului Keller, care însă a prins la timp mingea ce se ducea spre gol. Politic a mai încercat odată un şut, în minutul 74, dar Keller nu a putut fi învins. Atacurile gazdelor nu au fost periculoase, elveţienii s-au apărat fără probleme şi FCSB – Young Boys s-a terminat 0-2.

Bucureştenii pierd primul meci în grupa Ligii Europa şi rămân cu trei puncte în clasament. Viitorul adversar al FCSB va fi Bologna, pe care o va înfrunta la Bucureşti.

FCSB: Târnovanu – V. Creţu, M. Popescu, Ngezana, Pantea – Edjouma (Fl. Tănase 15), Baba Alhassan – Miculescu (Cisotti 46), Oct. Popescu (Politic 59), Thiam (Olaru 46) – Alibec (Bîrligea 46). ANTRENOR: Elias Charalambous

YOUNG BOYS BERNA: M. Keller – Janko, Louper (Zoukrou 87), Benito, Hadjam – Males (Fassnacht 69), Raveloson (Pech 70), Edmilson Fernandes, Monteiro (Tsimba 87) – Bedia (Cordova 62), Gigovic. ANTRENOR: Giorgio Contini

Cartonaşe galbene: Politic 69 / Monteiro 34, Raveloson 59, Hadjam 82

Arbitri: Mohammed Al-Hakim – Mehmet Culum, Fredrik Klyver (toţi din Suedia)

Arbitri VAR: Pawel Malec – Kornel Paszkiewicz (ambii din Polonia)

Etichete: FCSB, Liga Europa, young boys berna

Publicitate și alte recomandări video

Îți recomandăm

Comentarii

Educație

Național

Zdi TV

Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
© 2006 - 2024 Ziarul de Iași. Toate drepturile rezervate.
Powered by Expert Network. Expert Network