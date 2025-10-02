Liga Europa: FCSB a pierdut confruntarea cu Young Boys Berna, scor 0-2

Elveţienii nu au stat mult în expectativă pe Arena Naţională şi Târnovanu a fost nevoit să respingă la şutul lui Monteiro, din minutul 3. În contrapartidă a venit lovitura de cap a lui Mihai Popescu, care a trecut puţin pe lângă poartă. Monteiro a deschis scorul, în minutul 11, cu un şut din careu, iar bucureştenii au mai primit o lovitură. Accidentat înaintea înscrierii golului, Edjouma a fost înlocuit încă din minutul 15. Târnovanu a mai intervenit odată la şutul lui Gigovic, din minutul 20, în timp ce încercările timide ale roş-albaştrilor nu au avut sorţi de izbândă.

Monteiro a reuşit dubla, cu primele sale goluri stagionale, în minutul 36, şi la pauză Young Boys conducea cu 2-0. Charalambous a efectuat trei schimbări la pauză şi bucureştenii au fost mai incisivi în prima parte a reprizei secunde. Tănase a trimis puţin peste poartă în minutul 47, Bedia a şutat la colţul scurt în minutul 54, însă Târnovanu a intervenit, iar în minutul 64 Politic a fost aproape de gol la o gafă a portarului Keller, care însă a prins la timp mingea ce se ducea spre gol. Politic a mai încercat odată un şut, în minutul 74, dar Keller nu a putut fi învins. Atacurile gazdelor nu au fost periculoase, elveţienii s-au apărat fără probleme şi FCSB – Young Boys s-a terminat 0-2.

Bucureştenii pierd primul meci în grupa Ligii Europa şi rămân cu trei puncte în clasament. Viitorul adversar al FCSB va fi Bologna, pe care o va înfrunta la Bucureşti.

FCSB: Târnovanu – V. Creţu, M. Popescu, Ngezana, Pantea – Edjouma (Fl. Tănase 15), Baba Alhassan – Miculescu (Cisotti 46), Oct. Popescu (Politic 59), Thiam (Olaru 46) – Alibec (Bîrligea 46). ANTRENOR: Elias Charalambous

YOUNG BOYS BERNA: M. Keller – Janko, Louper (Zoukrou 87), Benito, Hadjam – Males (Fassnacht 69), Raveloson (Pech 70), Edmilson Fernandes, Monteiro (Tsimba 87) – Bedia (Cordova 62), Gigovic. ANTRENOR: Giorgio Contini

Cartonaşe galbene: Politic 69 / Monteiro 34, Raveloson 59, Hadjam 82

Arbitri: Mohammed Al-Hakim – Mehmet Culum, Fredrik Klyver (toţi din Suedia)

Arbitri VAR: Pawel Malec – Kornel Paszkiewicz (ambii din Polonia)

