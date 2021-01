Liga I, etapa a XIX-a: Craiova a uitat să câştige

Ca şi cea precedentă, etapa a XIX-a a Ligii I pare a începe să demonstreaze că eficacitatea în fotbalul autohton creşte invers proporţional cu temperatura din atmosferă, ca şi cum fotbaliştii noştri se pun pe alergat mai vârtos ca să nu-i prindă îngheţul pe terenul de fotbal. În asemenea condiţii, la Ovidiu s-a disputat un meci superb, FC Viitorul -Sepsi Sfântu Gheorghe, încheiat cu şase goluri, 3-3

FC Viitorul a condus de trei ori, dar a fost egalată de fiecare dată. Olandezul Kevin Luckassen a deschis scorul ('8), cu o reluare simplă din apropiere. Sepsi a egalat prin Eder Gonzalez ('18), în urma unei gafe uriaşe a lui Artean. Echipa antrenată de Mircea Rednic a intrat la pauză în avantaj, după ce Luckassen a înscris din nou ('45), în urma unei faze suspecte de ofsaid, dar Luckassen a dovedit din nou că a fost cea mai bună achiziţie a Politehnicii Iaşi în scurta „epocă” Rednic, Oaspeţii au restabilit egalitatea în debutul reprizei secunde, când Mitrea, un fost jucător al Viitorului, a marcat din penalty ('47), în urma unui duel între Artean şi Eder Gonzalez. Viitorul a marcat al treilea gol în min. 84, prin Ciobanu, după un penalty scos de Grădinaru, la meciul său de debut în echipa constănţeană. Sepsi a închis tabela în min. 90+1, când Safranko a înscris cu capul, în urma unei centrări venite de la Dumitrescu. FC Viitorul are o victorie şi patru egaluri în ultimele cinci meciuri, toate în 2021. Sepsi OSK are un singur eşec în ultimele zece etape, patru victorii şi cinci egaluri. La Voluntari,pe o ninsoare „ca-n fraţii Grimm” Craiova a mai dovedit odată că a uitat treaba aia cu victoria.Mai mult, bulgarul Viktor Anghelov, adus în acest an la Voluntari, l-a injectat pe Pigliacelli încă din min.9. Dar meciul s-a încheiat egal, iar antrenorul oltenilor, Corneliu Papură, se poate felicita că l-a lăsat pe bancă pe Mamut cel de netemut şi l-a pus pe Andrei vârf împins, internaţionalul de tineret egalând în min. 25. A cincea remiză a craiovenilor în cinci meciuri.

Aseară s-a mai disputat, pe un teren bocnă un meci, FC Argeş - FCSB, scor..0-0.

Clasament

1.FCSB 19 13 3 3 44-18 42 (^15)

2. CFR 18 12 4 2 25-8 40 (^13)

3..Craiova 19 10 6 3 22-12 36 (^9)

4. Sepsi 19 8 8 3 31-18 32 (^5)

5.Chindia 18 7 6 5 16-14 27 (0)

6. Clinceni 18 6 8 4 18-15 26 (-1)

7. Viitorul 19 5 9 5 27-26 24 (-6)

8. Botoşani 18 6 6 6 26-23 24 (-3)

9.Mediaş 18 7 2 9 24-28 23 (-4)

10. UTA 18 5 6 7 15-27 21(-6)

11.Dinamo 18 5 4 9 20-23 19 (-8)

12.FC Argeş 19 4 7 8 18-26 19(-11)

13 .Astra 18 4 5 9 23-29 17 (-10)

14.Voluntari 19 4 4 11 22-31 16 (-14)

14.FCH 18 3 7 8 19-28 16 (-14)

16..Poli Iaşi 18 4 3 11 16-39 15 (-12)

Golgeteri: Man (FSCB) – 14; Tănase (FCSB) – 13; Keyta (FC Botoşani) - 11