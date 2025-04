Liga Naţiunilor – fotbal feminin: România a remizat cu Irlanda de Nord, scor 1-1

În meciul de pe stadionul Arcul de Triumf, jucătoarele oaspete au deschis scorul în minutul 33, prin Maxwell, în timp ce echipa naostră a egalat cinci minute mai târziu, prin Ciolacu.

Returul partidei va avea loc marţi, 8 aprilie, la Belfast.

Selecţionerul Massimo Pedrazzini a folosit următoarea echipă: A. Părăluţă – T. Nicoară, A. M. Stanciu, M. Ficzay, E. Gered – I. Bortan, Ş. Vătafu – C. Marcu (O. Iordăchiuşi 62), M. Ciolacu, F. Olar – C. Carp (C. Bistrian 80).

Publicitate și alte recomandări video