Ligamentul încrucişat anterior rupt se poate opera sau nu?

Vladimir Popa, 43 ani, Vaslui: „Săptămâna trecută am suferit un accident, o căzătură dintr-un copac, de la aproximativ 2 m, am ajuns în urgență la spital și am fost diagnosticat de medicul de gardă cu entorsă la genunchiul stâng cu ruptură incompletă de ligament încrucișat anterior. Când am căzut am auzit ca o pocnitură la genunchi, acesta s-a umflat imediat iar durererea a fost cumplită. La spital mi s-au făcut mai multe investigații, nu le-am reținut pentru că eram foarte speriat, iar medicul mi-a facut niște calmante și mi-a spus să vedem cum evoluează starea mea și apoi hotărâm dacă mă operează sau nu. Acum, după câteva zile, mi-a mai trecut din durere, dar îmi este în continuare greu să pun piciorul în pământ. Sincer vă spun că, parcă nu aș vrea să fac această operație, dar dacă este absolut necesar o să merg să o fac. De aceea, m-ar ajuta foarte mult o părere din partea unui medic ortoped“.