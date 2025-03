Liniștea din mijlocul furtunii

De când stau de vorba cu voi prin rubrica asta e prima oara când se întâmplă sa nu pot sa aleg dintr-o mulțime de subiecte, toate la fel de importante, toate la fel de actuale. Am putea vorbi despre incertitudine si cum sa ne ferim de ea pe cat posibil, despre teoria jocului si implicațiile ei pe care alegem sa le ignoram sau, mai grav, sa le negam, așa cum facem cu multe alte teorii clasice confirmate de întâmplările din timpul vieții noastre de nenumărate ori.

Nu o sa vorbim despre toate astea, cel puțin nu in întâlnirea noastră de azi. Azi vreau sa va povestesc cum, asaltat ca si voi de demonii săltăreți ai contemporaneității a răsărit, probabil hrănit de un instinct de supraviețuire si de păstrare a unui echilibru mental si emoțional, un cavaler trecut prin multe, cu o barba alba mustind de înțelepciune care mi-a mângâiat neuronii exaltați cu liniștea ordinii universului.

De câteva zile, de când in jurul nostru parca s-au deschis baierele străfundurilor pământului, ceva mă împinge cu o forță irezistibila spre muzica lui Bach. Da, bătrânul din Leipzig mă însoțește zi de zi si mă face sa descopăr frumusețea si emoția pura care, din fericire sunt râurile domoale dar de nezădărnicit, uneori la vedere, udând picioarele tuturor, alteori ascunse sub pământul acoperit de un strat gros de gunoi. Si ajung sa ii cunosc creații de o frumusețe trasa parca din filonul primordial al frumuseții originare. Si pare-se ca oricât ar de încâlcit in meandrele concretului, ordinea sonora de precizia unei catedrale gotice (nicăieri mai mult ca la Bach nu devine mai clara zicerea lui Hegel ca „Arhitectura este muzica înghețată”) clarifica lentila mintii ridicând încet aburul prin care abia mai reușea sa vadă cat de cat clar. O data cu limpezimea asta se liniștește respirația creierului, așa cum se liniștește respirația adormitului după un coșmar, si din nou emoțiile pure (da, muzica lui Bach poarta cele mai adânci si mai curate emoții) restabilesc contactul ombilical cu legile fundamentale ale vieții pe care dansul desantat din jur pare sa le schimonosească.

Culmea e ca muzica asta a fost din totdeauna lângă noi dar acu e cea mai mare nevoie de ea. Si va dau un singur exemplu, mic la stat (e doar câteva minute) dar mare la sfat: Gavota in Rondo, partea a 3-a din cea de-a treia Partita pentru vioara a maestrului german. Găsiți aici o interpretare care ii aduce la lumina toata încărcătura de umanitate intr-un ton limpede ca cristalul si bogat cum numai o vioara Guarneri ar fi putut-o face. Sa va găsiți liniștea si sa va bucurați de ce e frumos si adevărat.

Bogdan Iliescu este medic primar neurochirurg la Spitalul de Neurochirurgie din Iași și președinte al Asociației Creierului Iași

