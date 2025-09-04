Lista neagră a restanțierilor: aproape 200 de firme au datorii la bugetul Iașului de peste 6 milioane lei

Primăria Iași a actualizat lista datornicilor la bugetul local la nivelul lunii septembrie. Pe listă figurează persoanele juridice care au restanțe mai mari de 10.000 lei.

În top 10 debitori se află o societate de sub autoritatea Primăriei Iași: Compania de Transport Public (CTP) Iași are datorii către bugetul local de aproape 200.000 lei. Acești bani trebuiau achitați până la finalul lunii iunie. O altă societate de interes public general care are restanțe la bugetul local este Sucursala Iași a CFR, dar în acest caz datoriile sunt reduse (puțin peste 12.500 lei). Față de începutul acestui an, CFR a redus semnificativ din debit.

Pe lista sunt și companii celebre cu afaceri anuale de ordinul miliardelor de lei. Un exemplu în acest sens este Vodafone: operatorul de telefonie datorează bugetului local o sumă de aproape 11.000 lei. Anul trecut, compania a avut o cifră de afacere care a depășit pragul de 5,6 miliarde de lei.

Cel mai mare datornic este o firmă din Tomești

În fruntea listei cu debitori se află o societate din Tomești, comună limitrofă Iașului: LVO Ana-Sierra cu o restanță de peste 260.000 lei. Firma este specializată în livrarea de mâncare la domiciliu sau la birou.

Pe poziția doi se află Dana Point, cu datorii de aproape 230.000 lei. Compania deține o fabrică de accesorii pe bld. Virgil Săhleanu, dar se confruntă cu dificultăți financiare: la mijlocul acestei luni este organizată o licitație de către un executor judecătoresc pentru vânzarea terenului și halelor pe care le deține în zona industrială. Proprietatea a fost evaluată la 42 milioane lei.

Goland Imobil SRL este un alt debitor la bugetul local: firma de dezvoltare imobiliară are restanțe de circa 220.000 lei. Goland are în implementare un proiect major în Bucium: în 2023, Primăria a autorizat construirea a 18 blocuri în zona Fundac Păun. Firma deține, în total, circa 11 hectare pe care va construi și câteva zeci de locuințe unifamiliale.

Numeroși dezvoltatori imobiliari sunt pe lista rău-platnicilor

Primii 11 debitori de pe lista publicată de Primărie au fiecare o restanță de cel puțin 100.000 lei. În total, cele 11 societăți datorează aproape 2 milioane lei, ceea ce reprezintă circa o treime din debitul total al celor 200 de firme de pe lista rău-platnicilor.

Printre firmele care au datorii se află numeroase societății cu afaceri în imobiliare: Globul de Aur Imobiliare, Sapsan Cons, Investcapitalconstruct, Media Office, Inamstro, Proaktiv Communication (firmă din Brașov, dar cu un proiect major în pregătire la Iași – o dezvoltare rezidențială în Cicoarei), Green Residence, RBS Urban Invest, Exclusive Apartaments, DCP Holding, BCI Apartamente, Patany Construct, Utiserv Construct, VMD Investment, ESQ Development și altele.

Pe listă se mai regăsesc în special companii care activează în domenii precum HORECA, transporturi, comerț, consultanță și sănătate. Niciuna dintre sumele înscrise în lista rău-platnicilor nu este în litigiu.

