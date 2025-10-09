Lista restricțiilor de circulație din zona centrală a orașului în timpul Sărbătorilor Iașului

Primele restricții au intrat în vigoare de ieri. Potrivit unei dispoziții emise de primarul Mihai Chirica, până pe 15 octombrie, vor fi aplicate măsuri punctuale de interzicere a traficului în zona centrală, în funcție de afluxul de pelerini.

Străzile pe care vor fi impuse aceste restricții sunt: str. Arh. G.M. Cantacuzino (între intersecția cu str. Cloșca și str. Colonel Langa), str. Iordachi Lozonschi (între intersecția cu str. Cloșca și str. Sf. Petru Movilă), str. Iordachi Lozonschi (în perimetrul Facultății de Teologie și Ortodoxă), str. Petru Movilă (între intersecția cu str. Iordachi Lozonschi și str. Uzinei), str. Uzinei (pe sectorul cuprins între intersecția cu Str. Petru Movilă și Str. Morilor), str. Morilor (între intersecția cu std. Uzinei și Str. Al. Ipsilanti), str. Al. Ipsilanti (între intersecția cu Str. Morilor și Str. Sf. Andrei), str. Sf. Andrei (între intersecția cu str. Al. Ipsilanti și Str. Iancu Bacalu), str. Iancu Bacalu (între intersecția cu str. Sf. Andrei și Bld. Regele Ferdinand I al României), bld. Regele Ferdinand I al României (de la intersecția cu str. Iancu Bacalu până la Podu Roș).

Pe segmentele de străzi enumerate a fost stabilit traseul pelerinilor, iar măsurile de sistare de a traficului vor fi impuse treptat, în funcție de afluxul de pelerini.

Alte restricții vor fi duminică și marți

Alte restricții vor fi duminică, 12 octombrie. În intervalul orar 18:30 – 20:00 va fi închis traficul pe alte patru străzi pentru desfășurarea procesiunii „Calea Sfinților”, respectiv: str. I. C. Brătianu (pe tronsonul cuprins între bld. Ștefan cel Mare și Sfânt și str. Cuza Vodă), str. Cuza Vodă (pe tronsonul cuprins între str. I. C. Brătianu și str. Armeana), str. Armeana (pe tronsonul cuprins între str. Cuza Vodă și str. C. Negri), str. C. Negri (pe tronsonul cuprins între str. Armeana și bld. Ștefan cel Mare și Sfânt), bld. Ștefan cel Mare și Sfânt (pe tronsonul cuprins între str. C. Negri și str. I. C. Brătianu).

Două zile mai târziu, în intervalul orar 7:00 – 14:00 va fi restricționată circulația rutieră în zona Catedralei Mitropoliei pentru desfășurarea Sfintei Liturghii, și anume pe bld. Ștefan cel Mare și Sfânt (pe tronsonul cuprins între str. C. Negri și str. I. C. Brătianu), str. I. C. Brătianu (pe tronsonul cuprins între bld. Ștefan cel Mare și Sfânt și str. Cuza Vodă), str. Agatha Bârsescu (pe tronsonul cuprins între str. I. C. Brătianu și str. Dancu).

„În corturile utilizate la manifestările din această perioadă se interzice utilizarea focului deschis, aparatelor de încălzit, de orice tip sau orice altă sursă ce pot provoca incendii”, se precizează în dispoziția semnată de primar.

Care este programul manifestărilor organizate de Primăria Iași

Municipalitatea ieșeana a transmis că manifestările comerciale tradiționale vor avea loc în perioada 11 – 15 octombrie: Târgul de Toamnă (produse de artizanat și hand made pe pietonalul Ștefan cel Mare, 41 de căsuțe), Târgul de blănuri (esplanada Costache Negri și zona Halei Centrale, 71 de locuri) Sărbătoare Vinului (Hala Centrală) și un parc dedicat distracțiilor (Ștrandul Municipal).

Pe 17 octombrie, în fața Palatului Culturii, va avea loc un concert susținut de artiști precum Ștefan Bănică jr., The URS, Irina Baianț, Orchestra Mitropolitană Iași, 3 Tenori, Corul Marii Unirii și Muzica Militară a Brigăzii 15 Mecanizată „Podu Înalt” Iași. La final va avea loc un spectacol cu 250 de drone luminoase și focuri de artificii. Pe lângă cei 500.000 lei alocați de Primăria Iași, pentru susținerea acestor evenimente au fost repartizate și câteva sute de mii de lei din bugetul Ateneului Național din Iași.

Alte evenimente în care este implicată direct Primăria vizează ceaiul și masa pelerinilor, alături de un eveniment de gală la sediul municipalității („Seara valorilor”). Pentru masa pelerinilor, direcțiile din subordinea municipalității vor pregăti peste 60.000 de sarmale.

Conform informațiilor furnizate de Primăria Iași, în timpul Sărbătorilor va fi inaugurat parcul din fața Teatrului Național: evenimentul este programat pe 11 octombrie, începând de la ora 17:00. Contractul de lucrări pentru acest obiectiv a fost semnat încă din august 2021, dar lucrările au fost tergiversate.

