Lista „rușinii” de la Iași – Topul instituțiilor publice datoare la Fisc. Patru dintre ele cumulează aproape 80% din totalul restanțelor

La sfârșitul verii, 27 de instituții publice din Iași figurau cu datorii totale de aproape 18 milioane de lei la bugetul statului, iar patru dintre ele cumulau aproape 80% din sumă. De la Inspectoratul Școlar și universități până la cluburi sportive și comune, situația ilustrează diverse cauze: cheltuieli neeligibile, erori contabile sau diferențe de interpretare legislativă.

ANAF poate aplica popriri, sechestru sau executare silită dacă datoriile nu sunt achitate, însă multe instituții își negociază eșalonări. Lista relevă atât vulnerabilități administrative, cât și efecte ale subfinanțării sau întârzierilor în alocările de la centru.

Concret, din Iași 27 de instituții ale statului apar în lista datornicilor la stat, cu o restanță totală de 17.773.580 lei. Patru instituții ieșene cumulează însă aproape 80% din această sumă. Cele mai mari datorii figurează pe lista ANAF în dreptul Inspectoratului Școlar al Județului Iași (6.779.784 lei, adică 38% din totalul la nivel județean). Următorii pe lista datornicilor sunt Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Podu-Iloaiei (3.562.724 lei), Universitatea pentru Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (2.042.647 lei) și Club Sportiv Municipal Iași 2020 (1.579.106 lei).

Ce li se poate întâmpla acestor instituții?

Ce urmează pentru instituțiile statului care nu-și achită datoriile? Potrivit unui specialist de la ANAF Iași consultat de Ziarul de Iași în această chestiune, dacă datoriile rămân neachitate, ANAF poate trece la următorii pași. Mai întâi, se poate aplica poprirea sumelor disponibile în conturile instituției. Dacă acest lucru nu este suficient, agenția poate bloca anumite bunuri sau active, prin sechestru, pentru a garanta plata. În final, dacă nici aceste măsuri nu duc la recuperarea datoriilor, se poate ajunge la executarea silită, adică valorificarea bunurilor sechestrate pentru a recupera sumele datorate.

Numai în cazul în care instituția datornică nu recunoaște datoriile se poate ajunge la proces în instanță. Practic, asta înseamnă o situație în care două instituții, ambele finanțate din banii cetățenilor, ajung să facă cheltuieli suplimentare tot pe banii cetățenilor pentru a-și rezolva disputele. Asta în condițiile în care, „în top 100 mai datornici, 60% sunt instituții de stat”, a mai subliniat angajatul ANAF Iași.

Cum au ajuns aici aceste instituții?

Cum au ajuns totuși instituțiile publice să înregistreze datorii, uneori de milioane de lei? „Situațiile sunt diferite. La ISJ Iași, de exemplu, datoria vine din proiecte europene în care banii ar fi trebuit returnați. Instituția ieșeană a fost încurcată de Ministerul de resort în acest caz. În alte situații poate fi vorba de management defectuos”, a mai precizat sursa.

Mai clar, potrivit Ramonei Bojoga, inspector școlar în cadrul ISJ Iași, „suma respectivă (n.r. 6.779.784 lei) reprezintă cheltuieli neeligibile de pe proiecte derulate de ISJ Iași în perioada 2010-2013. În acest moment sunt efectuate diligențe împreună cu ANAF Iași pentru identificarea unor soluții pentru depășirea situației”.

Al treilea cel mai mare datornic de pe lista instituțiilor publice din Iași e tot din învățământ, dar de data aceasta din învățământul universitar. Potrivit listei ANAF, Universitatea pentru Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași ar avea o datorie de peste două milioane lei (circa patru milioane euro). „E o eroare că am apărut pe acea listă. Nu sunt niște datorii restante. Sunt niște sume eșalonate la plată și o să clarificăm și cu cei de la Ministerul de Finanțe, să vedem de ce am apărut acolo. Sunt făcute plăți, totul e în grafic. Am sunat la ANAF la noi, nu e o problemă. Trebuie să clarificăm de unde a pornit lista, să vedem de unde este eroarea”, susține totuși Gabriela Radu, contabil șef la USV Iasi.

Tot din mediul Universitar, Casa Universitarilor din Iași datorează ANAF-ului 188.156 lei. „Datoria nu aparține Universității «Alexandru Ioan Cuza» din Iași. Cel mai probabil este vorba despre o restanță mai veche, aferentă perioadei în care instituția respectivă nu se afla în subordinea UAIC, având un alt cod unic de înregistrare fiscală și statut juridic distinct”, a declarat pentru Ziarul de Iași rectorul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, prof. Liviu Maha.

Tabloul instituțiilor din învățământul ieșean datornice la stat e completat de Școala Gimnazială „Ion Ghica” Iași, care apare pe „lista rușinii” cu o datorie de 82.839 lei.

Clubul sportiv al Primăriei, pe locul patru

În cazul Clubul Sportiv Municipal Iași 2020, instituția ieșeană cu a patra cea mai mare datorie la stat (de peste 1,5 milioane de lei), surse din mediul sportiv susțin că o parte din sumele respective ar proveni dintr-o interpretare diferită a legislației privind contractele de activitate sportivă. Mai exact, din modul de calcul al contribuțiilor sociale pentru sportivii plătiți pe astfel de contracte. În timp ce majoritatea cluburilor din țară achită CAS și CASS doar la nivelul salariului minim pe economie, la Iași s-a considerat că aceste contribuții trebuie calculate la venitul integral al sportivilor, ca în cazul contractelor de muncă, ceea ce a dus la apariția unor diferențe de plată.

Totodată, CSM Iași 2020 s-a aflat recent și în atenția Curții de Conturi, în urma unei verificări privind gestionarea fondurilor publice. Instanța a confirmat amenda aplicată clubului după ce auditorii au constatat neînregistrarea în contabilitate a unor bunuri primite prin sponsorizări și lipsa vizei de control financiar preventiv pentru mai multe contracte. Deși aceste abateri nu au legătură directă cu datoriile fiscale raportate de ANAF, ele indică o serie de disfuncționalități administrative și financiare care pot explica, cel puțin în parte, vulnerabilitățile bugetare ale clubului.

Nici instituțiile de cultură nu a scăpat

Filarmonica Moldova apare cu o datorie de 598.812 lei, iar Teatrul Național „Vasile Alecsandri” Iași cu 57.149 lei. Spitalele sunt și ele prezente în lista datornicilor: Neurochirurgia figurează cu datorii de aproape 279 mii lei, Spitalul de Copii „Sf. Maria” cu peste 206 mii lei, iar Institutul de Psihiatrie Socola Iași apare cu o datorie de 176.532 lei.

Cu o sumă ceva mai mică, de 105.387 lei, Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași este de asemenea prezent în lista ANAF.

Pe lângă acestea, 15 comune ieșene se numără printre instituțiile publice care erau datoare la bugetul de stat la sfârșitul verii. Cele 15 comune reprezintă 3 la sută din cei peste 500 de restanțieri din toată țara, cu obligații fiscale neplătite de peste 50 de mii de lei, de pe lista publicată de Ministerul Finanțelor Publice/ Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Cea mai mare datorie figurează în dreptul comunei Movileni, 341.000 de lei. „Când am văzut numele comunei pe listă parcă mi-a fost jenă”, ne-a mărturisit primarul Dan Constantin Hodoroabă. El a explicat că, la elaborarea bugetului pe anul 2025, toată lumea s-a bazat pe anumite sume din cotele defalcate, din impozitul pe venit și din TVA, la fel ca în anii trecuți.

„Dar din 1,2 milioane de lei am primit doar 517 mii de lei. Apoi, încasări pe care le-am previzionat nu s-au mai făcut”, ne-a spus primarul. Cu siguranță, în perioada următoare vom vedea cum facem să le achităm, s-a angajat el. Pe de altă parte, primarul din Movileni a menționat investițiile care trebuie finanțate, dar și întârzierea cu care Bucureștiul virează la rândul lui banii pentru plata însoțitorilor și indemnizațiilor persoanelor cu handicap.

„S-a întâmplat că nu avem bani în buget”, a spus tranșant primarul comunei Trifești, care figurează cu restanțe de 283,6 mii lei pe lista ANAF. „Încercăm să adunăm toți banii pe care îi avem de încasat”, a adăugat Paul Nicolae Ivănucă, invocând eșalonarea plății, dar și contractarea unui împrumut pentru susținerea cofinanțării proiectelor începute.

Două comune „pe zero”

Și comuna Golăiești apare pe listă, cu aproape 282 de mii de lei, însă primarul Costel Manoliu susține că restanțele au fost achitate luna trecută.

La Coarnele Caprei, restanțele către ANAF erau la sfârșitul verii de 171 de mii de lei, iar 11 comune au datorii mai mici de 150 de mii de lei. Primăria Mogoșești-Siret figurează pe lista restanțierilor cu 144 de mii de lei, cea din Ciortești, cu 114,4 mii, iar Vlădeni, 104,5 mii. Între 80 și 100 de mii de lei datorau bugetului de stat la 31 august comunele Românești, Cristești, Schitu Duca, Ungheni, Gorban, Al.I. Cuza și Oțeleni. Cu 55,9 mii lei, comuna Probota încheie lista primăriilor din județ „căutate” de ANAF.

Amintim că, dintre toate cele 93 de comune ieșene, doar 6 au primit bani la rectificarea bugetară. Una dintre ele, Cristești, a primit 100 de mii de lei, iar acum, pe lista ANAF figurează că trebuie să plătească 92,4 mii lei.

Situația la nivel național

La nivelul țării, până la 31 august, lista bugetarilor restanțieri la ANAF cuprindea 511 instituții și autorități publice, cu o datorie totală de peste 582 de milioane de lei. Potrivit calendarului ANAF, la începutul lunii noiembrie toți acești restanțieri la plata datoriilor fiscale vor primi notificări de plată, care nu sunt doar un simplu memento. Notificările arată ce trebuie plătit, cum poate fi achitat și cum se poate solicita eșalonarea fără garanții, un avantaj al statutului juridic al instituțiilor. Agenția avertizează însă că neplata atrage măsuri legale.

* Articol realizat de Cristina PETRACHE împreună cu Andreea TIMOFTE, Radu MEȘNIȚĂ și Ovidiu MINEA

