Lituania interzice fumatul pe balcon. Legea intra in vigoare in ianuarie 2021

Fumatul in balcon, in cazul in care cel putin o persoana din cladirea respectiva nu este de acord, a fost interzis in Lituania.

Legea a fost aprobata ieri de Parlamentul de la Vilnius. Proiectul, propus de ministrul Sanatatii, prevede si faptul ca nu se poate fuma pe arenele sportive deschise, in statiile de autobuz si pe terasele cafenelelor.

Actul normativ, care a mai fost luat in discutie de cateva ori in ultimii sase ani, intra in vigoare in 1 ianuarie 2021.

