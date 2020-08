LIVE-Congresul online PSD: De la un moment de răspântie în viaţa politică la „o glumă macabră”

„Sunt ferm convins că e un moment de răspântie în viaţa politică, atât internă, a partidului, cât şi la toată scena politică românească”, a declarat Marcel Ciolacu, întrebat înaintea Congresului de sâmbătă, cum comentează faptul că Vasile Dâncu a spus acesta este „Congresul ultimei şanse” şi că PSD a pierdut în 3 ani jumătate din electorat. El a adăugat că este un Congres diferit, care este organizat în condiţii deosebite, în contextul pandemiei de COVID-19, însă probabil partidele vor trebui să se obişnuiască, din păcate, cu acest lucru.

„Este un eveniment special al PSD, chiar dacă Congresul nu mai este în modul clasic, fizic, este un Congres 90% online, dar cu respectarea legilor şi a statutului. (...) PSD arată că are capacitatea de a se adapta noului, viitorului şi partidele nu au altă alternativă de a ţine Congrese decât în această formă”, a completat Ciolacu. Întrebat când va fi Congresul ordinar al PSD, Ciolacu a spus: „Anul viitor, cum e şi normal, va avea loc un Congres ordinar, cu alegeri de la bază la vârf, în sistem clasic”.

Vasile Dâncu a declarat sâmbătă că PSD a trecut printr-o criză, a pierdut jumătate din electoratul pe care îl avea, în trei ani de zile, iar acest Congres este „Congresul ultimei şanse”. El a catalogat ca fiind „o tâmpenie” reproşul care i se aduce, inclusiv de către unii social-democraţi că ar avea o apropiere de serviciile secrete.

Secretarul general interimar al PSD Paul Stănescu a afirmat că PSD a avut un an greu în 2019, însă câştigarea alegerilor locale din 27 septembrie este o obligaţie pentru partid, deoarece miza nu mai este doar PSD, ci salvarea României. El a adăugat că formaţiunea are cei mai mulţi primari şi cei mai buni şi de aceea PNL încearcă să îi racoleze.

Redăm declaraţiile lui Paul Stănescu la Congresul PSD:

„2019 a fost un an greu pentru PSD. Am analizat ce s-a întâmplat. Am înţeles mesajul oamenilor. Câştigarea alegeirlor nu mai e doar un obiectiv electoral, e o obligaţia. Înfrângerea nu e o opţiune. De ce suntem obligaţi să câştigăm? Pentru că miza nu mai este doar partidul nostru, miza este salvarea României. Ne îndreptăm cu paşi repezi spre falimentul ţării. Dacă PNL rămâne la putere, urmează prăbuşirea României. Trebuie să învingem PNL. Nu doar pentru noi, ci şi pentru nepoţii noştri, pentru generaţiile viitoare.

- Ieşirea din dezastrul guvernării PNL e una singur, PSD trebuie să câştige alegerile locale. Suntem condamnaţi să câştigăm. Gabriela Firea este un primar bun, competent. E în firea bucureştenilor să voteze Firea. Avem candidat bun la Craiova, pe Lia Olguţa Vasilescu. Avem şansa şi forţa de a câştiga Constanţa, prin Decebal Făgădău. Putem câştiga în cele mai multe judeţe ale ţării. Dragi colegi fiţi tari, orice s-ar întâmpla fiţi tari. Am depus moţiune de cenzură împotriva Guvernului. E rândul aleşilor locali, cea mai puternică armată a PSD. Fiţi tari şi înfigeţi steagul victoriei în ziua alegerilor. Acum luptăm pe terenul nostru, unde suntem cei mai tari.

Avem cei mai mulţi primari. De aia încearcă PNL să racoleze de la noi. Niciun os nu fură ce deja are, fură ce nu are. Nu au oameni buni, dar îi vor pe ai noştri. Nu au oameni credibili şi pricepuţi. De aia vor să îi fure pe ai noştri. Unii au cedat, dar cei mai mulţi primari au rezistat. Vom face tot ce e nevoie pentru a vă apără. Am depus plângere penală la DNA împotriva PNL care i-au şantajat pe primarii noştri. Spuneţi oamenilor şi spuneţi-le că PSD e singurul partid care poate opri prăbuşirea României. Fiţi tari şi hotărâţi. Aşa vom câştiga. Victorie.

Olguţa Vasilescu a declarat la Congresul PSD de sâmbătă că percepţia PSD, după aproape un an de guvernare PNL s-a schimbat foarte mult. Ea a precizat că a numit Cabinetul Orban „Guvernul o să”, pentru că tot promit că fac lucrurile şi iau măsuri, însă nu livrează nimic. Aceasta a dat ca exemplu dublarea alocaţiilor sau mărirea pensiilor cu 40%, acţiuni care nu au fost făcute de Guvernul liberal.

„Percepţia PSD, după aproape un an de guvernare PNL s-a schimbat foarte mult. Au reuşit să piardă aproape 80% din locurile de muncă. Datoria publică a crescut. ŞI asta fără să apară nişte autostrăzi, fabrici construite, să aibă măcar un singur proiect cu semnătura celor de la PNL. Noi am avut o creştere economică între 5 şi 7%, fiind pe primul loc în UE. La ora actuală suntem la coada clasamentului european, iar deficitul a ajuns la 9%. S-au împrumutat de 5 ori mai mult decât s-a împrumutat guvernarea PSD. Nici măcar nu vin să ne spună pe ce au cheltuiţi aceşti bani. Eu am denumit Guvernul Orban Guvernul o să, pentru că tot auzim că o să vină ventilatoare. Nu a venit niciunul. O să se dea măşti, o să se relanseze economia. O să crească alocaţiile, o să se dubleze. Nu s-au dublat. O să se se crească pensiile cu 40%. Evident că dacă ne uităm pe lege o să constatăm că e o scădere de 26% a pensiilor. Ni se tot spune că Legea pensiilor nu e sustenabilă”, a declarat Olguţa Vasilescu.

Ea a adăugat că „alocaţiile copiilor noi le-am dublat anul trecut, ca urmare a unui amendament PNL, foarte prost făcut”.

„Am corectat amendamentul dar nici prin cap nu ne-a trecut să atacăm la CCR sau să nu plătim. Am mers la Guvern şi am găsit soluţii pentru dublarea alocaţiilor. Ei de ce nu au făcut-o? Cred că trebuie să răspundă la întrebare, cum ar trebui să răspundă şi la multe alte întrebări”, a completat Vasilescu.

Gabriela Firea a afirmat că PSD trebuie să fie alături de oameni, iar social-democraţii să se prezinte aşa cum sunt. Ea a adăugat că nu are de ce să îi fie ruşine şi nu are de ce să plece capul. Primarul general al Capitalei a vorbit şi despre plecările din PSD la PNL şi a făcut referire la o vorbă din popor „chiar şi baronii galbeni iubesc trădarea, dar nu îi iubesc pe trădători”.

Redăm mai jos parte din declaraţiile Gabrielei Firea la Congresul PSD de sâmbătă:

„- Ce ştie Guvernul şi noi nu ştim? Ce se va întâmpla peste trei săptămâni când începem şcolile? Ce se întâmplă în laboratoarele PNL? E atât de grav, dacă e atât de grav de ce începem şcolile? Europa revine la viaţă. Cred că noi suntem aceia care trebuie să fim aproape de oameni, deoarece doar noi am luptat nu doar cu virusul, ci şi cu nepăsarea Guvernului care doar a dat oamenilor amenzi, le-a făcut dosare penale şi a instituit dictatura. Noi am dus greul şi nu o spunem ca o laudă. Vreau să atragem atenţia Guvernului că noi am rămas secătuiţi de resurse, că au promis că decontează carantina în spitale. Nu s-a decontat nimic. Unde sunt banii? Păi normal, că trebuie bani pentru baronii galbeni, dar eu dau zilnic nas în nas pe holurile Guvernului şi ministerelor de baronaşi galben.

- Se vorbeşte intens despre faptul că PSD trebuie să se înnoiască, eventual să fie altul. Cred că în primul rând trebuie să fim noi cei adevăraţi şi care am avut anticorpi şi faţă de cei care ne-au stricat numele. Până la urmă am ştiut să ne facem ordine în propria casă. Avem strategii, programe, proiecte. Toate sună bine, toate sunt foarte bune, nu? Dar dacă rămânem cu ele doar pe hârtie, nu înseamă că au dreptate românii - e aceeaşi Mărie, cu altă pălărie. Eu propun nu să o schimbăm pe Maria, doar să ne uităm din când în când la pălărie. Dacă schimbăm, numele, sigla, conducerea, poate chiar sediul, nu înseamnă că s-a produs vreo revoluţie, pentru că adevărata revoluţie e în fiecare clipă, alături de oameni.

– Dacă Bucureştiul e împânzit de afişe, i-au uitat pe oameni. Mulţi ies şi zic suntem 6,7 partide, ne-am coalizat. Şi oamenii unde sunt, unde au rămas? În CGMB au votat împotriva modernizării spitalelor, pentru că a propus Gabriela Firea, au votat împotriva înnoirii parcului auto, pentru că a propus Gabriela Firea. Întotdeauna au votat împotrivă. Atunci de ce să îmi fie mie ruşine? Lor să le fie ruşine. Eu nu am făcut nimic în viaţă, nici cea privată, nici cea politică, de care să îmi fie ruşine. De ce să plec eu capul? Ştim cine a greşit şi cine a plecat. Nu putem plăti la nesfârşit pentru erorile de acum ceva timp. Trebuie să fim evaluaţi pentru ceea ce facem, nu pentru istorie. S-a dat votul pentru istorie.

- Ni s-au pus ştampile, etichete, s-a aruncat anatema, suntem demonizaţi, plăcuţele şi aşa mai departe. Eu cred că trebuie să ne luăm viitorul în propriile mâini. Am fost, suntem şi categoric vom fi alături de români, cu toată puterea noastră. Nu ne ascundem sub nicio umbrelă, slogan. Suntem în faţa dumneavoastră. Ştiu că sunt colegi, consilieri judeţeni, primari, care se simt trădaţi. Când ne depuneam candidaturile, aflam că încă unul a mai plecat la PNL, că deh sunt la guvernare au ce oferi. Dragi colegi, capul sus, fruntea sus. Există o vorbă veche din popor – chiar şi baronii galbeni iubesc trădarea, dar nu îi iubesc pe trădători. Să îi ajutăm pe oameni. Oameni în primul rând”.

Titus Corlăţean a declarat, întrebat cum va gestiona PSD problema angajării în funcţii publice nu pe bază de cumetrii, ci pe baza meritelor, că susţine acest punct din programul politic pe care l-a propus Marcel Ciolacu, care candidează la şefia PSD. Referitor la modificarea statutului în Congres şi imediata aplicare a acestuia, tot în Congres, Corlăţean a precizat că nu este un sistem inventat de social-democraţi, ci este folosit de majoritatea partidele. „Tema modului în care se construiesc ierarhiile, elitele, modul în care se promovează resursele umane e o temă veche în societatea românească, în instituţii şi în partidele politice. Sunt un fost secretar general al PSD care lansase un proiect legat de resursele umane în partid. Sunt foarte deschis, foarte interesat, cu modestele mele puteri, să susţin un proiect de carieră şi o viziune legată de proiectele mele de carieră şi de resurse umane aşezate corect, pe bază de merite, nu pe bază de nepotisme. Nu e o temă simplă în societatea românească, eu mă bucur că PSD se angajează astăzi, prin programul politic pe care îl prezintă astăzi echipa lui Marcel Ciolacu, în această direcţie. Cu siguranţă eu voi susţine foarte puternic acest punct din proiectul respectiv”, a declarat Titus Corlăţean, întrebat despre punctul din programul politic referitor la rezolvarea problemei angajărilor în instituţiile publice pe bază de cumetrii.

Întrebat dacă acest sistem nou de alegeri pe bază de moţiune e unul potrivit, Titus Corlăţean a răspuns: „PSD nu inventează acest sistem, nu noi suntem cei care îl folosim pentru prima oară, avem camarazi, socialişti europeni, cazul socialiştilor francezi care au folosit de foarte multe ani aceste formule de platforme, de moţiuni, de program politic alternativ, sunt mai multe variante şi echipe care sunt propuse Congresului. Congresul decide. Este bine într-un partid pluralist care include foarte mulţi oameni, sunt oameni cu viziuni nu întotdeauna identice, să existe o viziune care întruneşte o susţinere majoritată, care nu exclude alte viziune. E un lucru firesc până la urmă. Astăzi PSD face ceea ce mulţi camarazi din Europa de Vest au făcut de foarte mulţi ani cu succes”. Chestionat dacă e dezirabilă procedura de modificare a statului în Congres şi ulterior aplicarea noilor modificări, senatorul PSD a spus: „Este o procedură pe care întotdeauna noi am folosit-o şi toate partidele politice româneşti care şi-au modificat statutul în Congres, după aceea cu aplicabilitate imediată, confirmată ulterior în instanţă. E o procedură folosită larg de partidele româneşti, inclusiv de PSD. Nu văd de ce astăzi ar fi diferit sau de ce ar trebui să fie o controversă astăzi în ceea ce a funcţionat în toţi aceşti ani în România, inclusiv în PSD”.

Vasile Dâncu, care candidează pentru funcţia de preşedinte a Consiliului Naţional, a declarat sâmbătă că PSD a trecut printr-o criză, a pierdut jumătate din electoratul pe care îl avea, în trei ani de zile, iar acest Congres este „Congresul ultimei şanse”. El a catalogat ca fiind „o tâmpenie” reproşul care i se aduce, inclusiv de către unii social-democraţi că ar avea o apropiere de serviciile secrete.

„PSD trebuie să recunoaştem a trecut printr-o criză. A pierdut în 3 ani jumătate din electoratul pe care îl avea. Acest Congres este Congresul ultimei şanse. Sper că azi vom reuşi, împreună cu colegii, să dăm partidului o nouă şansă, o nouă direcţie. Încercăm astăzi să resetăm ceea ce a fost până acum neadecvat realităţii din România şi să facem un proiect care să dureze cât mai mult, măcar 4 ani, deşi va fi şi un Congres după alegeri”, a afirmat Vasile Dâncu. El a precizat că sunt benefice controversele în partid, chiar dacă nu dau bine ca imagine, însă scopul PSD este de a fi unit.

„Le mulţumesc celor care m-au contestat, pentru că dacă nu mă contestau nu ar fi avut nicio semnificaţie venirea mea în partid. Trebuie să recunoaştem diferenţele şi eu trebuie să recunosc diferenţele celor care mi se opun, dar scopul nostru e de a uni partidul. Sper că colegii din sud vor înţelege mai bine cultura politică a oamenilor din Ardeal. Eu înţeleg foarte bine ce se întâmplă în organizaţiile din Sud acolo unde e mai multă performanţă politică, în sensul de voturi. Cred că împreună vom putea face lucruri mai bune în viitor. Întotdeauna controversele ajută în partid, deşi în afară poate nu dau bine”, a explicat Dâncu.

Întrebat cum comentează reproşurile unor că are o apropiere de anumite servicii secrete din România, Vasile Dâncu a răspuns: „Asta e o tâmpenie pe care au tot spus-o unii legată de prietenia mea din copilărie cu un anumit lider trecut al Serviciilor. Nu are nicio legătură nici cu activitatea mea politică, nici cu activitatea mea în zona publică. Se poate verifica asta acum. Este transparenţă peste tot şi vă rog să verificaţi fiecare dintre dvs, dacă doriţi”. Congresul extraordinar al PSD are loc sâmbătă la Palatul Parlamentului, începând cu ora 10.00. Social-democraţii îşi aleg noua conducere, iar în competiţia internă pentru şefia partidului s-au înscris liderul interimar al PSD Marcel Ciolacu şi fostul ministru de Finanţe Eugen Teodorovici.