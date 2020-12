LIVE-Consilierii judeţeni au pe masă 40 de proiecte. Cum împart banii noştri?

UPDATE: Şedinţa CJ s-a încheiat cu alegerea, prin vot secret, a reprezentanţilor partidelor politice în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică. Procedura de vot opacă a dat, cum era de aşteptat de altfel, rezultate oarecu curioase. Astfel, din cele 26 de voturi valabile, cele mai multe le-a avut propunerea USR PLUS, Daniel Dîscă, 23. Cele două propuneri ale PMP, Adrian Acostoaie şi Radu Ursanu, au întrunit de asemenea 21, respectiv 20 de voturi. Cei doi reprezentanţi ai PNL, Romeo Vatră şi Marius Minea, au primit 19 voturi, iar PSD – care, la fel ca USR PLUS, are un singur reprezentant, (Romeo Olteanu), a primit 14 voturi.

UPDATE: Şedinţa CJ s-a „înfundat” în chestiuni procedurale, la proiectul 34, privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Iaşi în organele colegiale constituite în cadrul instituţiilor publice din ramura de activitate bugetară „Învăţământ”. Până la urmă, la propunerea preşedintelui Alexe, care a remarcat că se pierde prea mult timp cu aceste discuţii, proiectul a fost scos de pe ordinea de zi. Întrunirea consilierilor judeţeni ţine deja de două ore, timp în care în Sala Mare a Prefecturii s-au aflat constant peste 60 de persoane.

UPDATE: Votarea ca pe bandă s-a oprit la mijlocul listei de proiecte, când, la votul pe proiectul privind tarifele pentru prestarea serviciilor artistice de către Ansamblul Artistic Profesionist „Constantin Arvinte”, respectiv al celui privind tarifele pentru prestarea serviciilor de pază şi protecţie de către Direcţia Judeţeană de Pază şi Protecţie Iaşi, preşedintele Costel Alexe a reamintit promisiunea de a eficientiza activitatea CJ şi a instituţiilor din subordine prin refacerea organigramelor. Cele două proiecte au fost urmate de unul care tocmai măreşte organigrama Şcolii Populare de Artă. Mircea Manolache (PSD) i-a sugerat lui Costel Alexe să prezinte o informare la următoarea şedinţă a CJ despre cei 387 de angajaţi din administraţia judeţului care au şi pensii.

TEXT INITIAL: Reuniţi în Sala Mare de la Casa Pătrată, consilierii judeţeni au pe masă 40 de proiecte de hotărâre din mai multe domenii: infrastructură rutieră, sănătate, cultură, taxe locale. Mai multe amănunte despre ordinea de zi puteţi afla din relatarea cuprinsă în ediţia de azi a ziarului nostru.