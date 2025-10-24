LIVE TEXT| Președintele Nicușor Dan a ajuns la Teatrul Național Iași. Ține un discurs la Zilele UAIC

De la ora 14.00, în Sala Mare a Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Iași, are loc ceremonia aniversară comună a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) și a Universității Naționale de Arte „George Enescu” (UNAGE), ambele marcând 165 de ani de existență. După conferința de presă suținută acolo, Nicușor Dan este așteptat să viziteze fabrica Antibiotice Iași.

UPDATE 14:33

Nicușor Dan:

„Rolul universității în societate. Primul reflex important este conexiunea cu economia. Trăim într-o competiție globală în care cunoașterea contează, iar din fericire, noi, România și UAIC, avem o tradiție în tehnologie care contează foarte mult în această cursă globală din zilele noastre. Universitatea George Enescu este una de prestigiu, iar acolo unde avem un avantaj competitiv încercăm să îl folosim. Cred că, mai general, trebuie să ne gândim la rolul oamenilor din mediul academic în societate — și, din păcate, nu suntem încă acolo unde ar trebui să fim. Dacă statul român dezbate bugetul și în momentul în care discută legi importante despre economie și educație, cred că reprezentanții mediului academic ar trebui să fie mai prezenți în aceste discuții.”

Președintele a mai făcut un apel pentru lupta pentru adevăr și împotriva dezbinării din comunitate. A vorbit despre importanța educației în stoparea dezinformării și a făcut apel ca universitățile să fie implicate acolo.

UPDATE 14:22

Rectorul UNAGE Iași, prof. univ. dr. Aurelian Bălăiță:

„Aducem mulțumiri și recunoștință fondatorilor, generațiilor care au dus la prestigiul instituției noastre. Dacă 165 este o vârstă respectabilă, ne bucurăm. Dacă o privim doar ca pe o mică perioadă pe scara longevității, ne bucurăm deplin: de abia ne-am încălzit”

UPDATE 14:15

Prof. univ. dr. Liviu Maha, rector al UAIC:

„Suntem recunoscători și ne înclinăm pentru fondatori, oameni care au făcut lucruri fundamentale pentru România. Vorbim de înființarea unor școli care au rămas de-a lungul veacurilor și care sunt mai mult decât au fost. Mulțumesc tuturor celor carr au păstrat ștacheta sus și au păstrat excelența – cuvânt de bază al activității noastre”

UPDATE 14:03

În ciuda atmosferei festive, un grup de câteva zeci de persoane, adunate din timp în parcul din fața Teatrului, l-a huiduit pe președinte la coborârea din mașină, strigând „Hoțule!”, „Mergi în Ucraina!”

UPDATE 13:58

Imnul cântat în prezența președintelui României.

UPDATE 13:48

Nicușor Dan a ajuns la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași, unde are loc ceremonia aniversară comună a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) și a Universității Naționale de Arte „George Enescu” (UNAGE), ambele marcând 165 de ani de existență.

UPDATE 13:40

La eveniment a ajuns și Înaltpreasfințitul Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

UPDATE 13:37

Sala e deja aproape plină cu 30 de minute înainte de începerea evenimentului. În jur e înțesat de forțe de ordine, echipaje mobile ale SRI

Știre inițială

