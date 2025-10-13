LIVE-TEXT: A trecut weekendul, a scăzut numărul de pelerini la Sfânta Parascheva. A fost redeschisă complet circulația pe ambele maluri ale Bahlului

Luni a fost redeschisă complet circulația autovehiculelor pe ambele maluri ale Bahlului între Podu-Roș și Podul de Piatră, inclusiv pe Podul Cantemir și stradela Sf. Andrei (cea cu sens unic, pe două benzi înguste, dinspre str. Palat spre bd. Regele Ferdinand).

Rândul pelerinilor măsoară luni dimineață mai puțin de un kilometru, de peste patru ori mai scurt decât sâmbătă, când capătul ajunsese pentru prima oară în istoria Sărbătorilor Iașului în zona Podul de Piatră, pe Șoseaua Națională.

Capătul rândului este acum pe strada Morilor, la stâlpul 22, potrivit jandarmilor.

Sâmbătă dimineață, rândul credincioșilor s-a întins pe aproape 4 kilometri, până în zona stâlpului 126 de pe Splai, unde se aflau în așteptare peste 25.000 de persoane.

