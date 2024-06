LIVE-TEXT – Alegeri locale și europarlamentare 2024: Aproape 33.000 de alegători din județul Iași s-au prezentat la urne în primele două ore

UPDATE (10:04) Bogdan Cojocaru, președintele PSD Iași, a votat la Școala „Titu Maiorescu”. „Am votat astăzi pentru revenirea la normalitate. Am votat pentru viitorul copiilor noștri și pentru ca aceștia să beneficieze în administrație de modele de bună practică din toate punctele de vedere. Iașul are nevoie de integritate și investiții. Primul pas îl facem astăzi prin vot. Scoatem penalul de la Consiliul Județean și instaurăm domnia legii. Nu poți avea dosare penale și în același timp să administrezi un județ. Acest lucru e imposibil, proiectele publice nu au succes în afara legii. Al doilea pas, după validarea mandatului, ne apucăm de treabă. Iașul trebuie să se dezvolte accelerat, trebuie să recupereze decalajul marilor investiții de infrastructură față de vestul țării, trebuie să-și emancipeze statutul și să devină unul dintre cele mai bogate trei județe ale țării. Pot fi accesate peste 500 milioane de euro în următorii patru ani. Este nevoie de o cu totul altă viteză de dezvoltare, iar infrastructura reprezintă cheia dezvoltării noastre economice. Avem deja două proiecte majore de investiții în lucru (A7 și Spitalul Regional de Urgență) și termene clare de finalizare. Suntem pe un drum bun și cu A8. Și la nivel județean există trei priorități: șoselele de centură (Iași, Podu Iloaiei și Tg. Frumos), Institutul mamei și copilului, Centrul de incluziune școlară pentru reducerea abandonului școlar la nivel județean. Am mare încredere în ieșeni, în valorile noastre și sunt convins că integritatea, moralitatea vor câștiga de fiecare dată în lupta cu corupția și hoția. Așa să ne ajute Dumnezeu!”, a spus Cojocaru la ieșirea de la vot.

UPDATE (09:08): Aproape 33.000 de alegători din județul Iași s-au prezentat la urne în primele două ore ale procesului de votare, ceea ce înseamnă o prezență de 4,1%. Față de alegerile din 2020, există un plus de circa 6.500 de voturi. Cei mai mulți votanți au fost în mediul rural (20.477), în timp ce în urban au fost 12.416 de alegători. În continuare, prezența a fost numeroasă în rândul persoanelor de peste 45 de ani (76% din totalul alegătorilor prezenți la urne). În municipiul Iași au fost înregistrați 9.399 de alegători (2,9%), cu 1.000 de votanți mai mult față de anul 2020, în același interval orar.

UPDATE (09:00): Primarul Mihai Chirica: „Am votat pentru stabilitate și pentru o continuare a dezvoltării orașului” „Cred că ieșenii sunt pe un drum bun, viața fiecărui ieșean se simte că este mai bună de un scrutin la altul, sunt convins că putem merge mai departe. Putem face ca lucrurile să-si continue cursul pe care au intrat și să aibă fiecare o viață mai bună”, a răspuns primarul Chirica la întrebarea dacă după aceste alegeri va fi mai bine pentru ieșeni

Costel Alexe: „Am votat cu drag şi cu dragoste pentru Iaşi. Am votat cu gândul pentru cei 104.656 de ieşeni care şi-au pus încrederea în noi acum patru ani că vom aduce dezvoltare în judeţul Iaşi. Am votat cu speranţă, dar şi cu tot dragul pentru stabilitate şi dezvoltare şi mai ales să creştem rolul Iaşiului în Moldova dar şi la nivel naţional” Delegația a trecut apoi strada, să se roage la biserică.

Candidatul PNL Iaşi pentru alegerile europarlamentare, Alexandru Muraru, i-a îndemnat pe ieşeni să meargă la vot, el afirmând că a votat pentru stabilitate în Iaşi şi pentru continuarea investiţiilor. ”Îi îndemn pe toţi ieşenii să meargă la vot. Am votat pentru un Iaşi puternic în Europa şi pentru un Iaşi dezvoltat. Am votat pentru continuarea investiţiilor, pentru stabilitate. Am votat pentru ca Iaşul şi Moldova să aibă o voce puternică la Bruxelles. Am votat pentru ca România să aibă o delegaţie puternică la Bruxelles care să obţină aderarea la Schengen şi cu frontierele terestre anul acesta. Am votat pentru ca România să fie reprezentată cu cinste şi demnitate în instituţiile europene”, a declarat Alexandru Muraru.

UPDATE (08:44) Una dintre primele reclamații la Biroul Electoral Județean (BEJ) o va depune PSD: social-democrații au semnale de la reprezentanții lor din comuna Răducăneni faptul că în secțiile de votare ar fi doar 3 urne de vot față de 5 în mod obișnuit. În Răducăneni sunt șapte secții de votare, iar pe listele electorale sunt peste 7.000 de alegători. ZDI l-a contactat pe primarul din comună, dar el nu a răspuns, vom reveni cu reacția acestuia. Într-un caz similar, la Constanța, primarul a fost amendat de Autoritatea Electorală Permanentă întrucât nu a asigurat câte 5 urne, ci doar 3. Vezi detalii aici

UPDATE (08:24): O primă neregulă care ne-a fost sesizată de un cititor: la secțiile de votare din Rediu, Primăria nu ar fi trimis listele suplimentare și nici tipizatele suplimentare necesare procesului electoral. Pe aceste liste votează persoanele care nu figurează în listele electorale permanente. Totodată, în secții nu ar fi ajuns nici listele cu persoanele care și-au făcut carte de identitate (sau reședință) în Rediu după data de 11 aprilie

UPDATE (08:21) Costel Alexe, președintele Consiliului Județean Iași, a votat în prezența primarului, a președintelui PNL și a altor candidați la Grădinița 25 din cartierul Alexandru cel Bun.

UPDATE: În prima oră de la deschiderea urnelor, la nivelul județului Iași s-au prezentat la urne aproape 15.000 de persoane, respectiv circa 2% din totalul alegătorilor. Cea mai mare prezență a fost în cazul persoanelor cu vârsta de peste 45 ani, aceștia reprezentând aproape 80% dintre alegătorii care s-au prezentat deja la vot. În mediul rural au fost 75% dintre voturi, iar în mediul urban 25%. Cei mai mulți dintre cei care s-au prezentat la urne au votat atât pentru locale, cât și la europene, cu un ușor avantaj pentru primul scrutin menționat.

TEXT INITIAL: La start, așa cum am mai relatat, au fost înregistrate peste 8000 de candidaturi pentru primării și consilii (locale și județean), unii aspiranți candidând pentru mai multe mandate – inclusiv pe lista europarlamentarelor.

Evident, în comunitățile aglomerate, ponderea numărului de candidați în totalul populației este mai mică – o candidatură la consiliu/ 1185 loc. în municipiul Iași, respectiv la 258 de locuitori în Pașcani și la 213 loc. în Miroslava. La Mădârjac, potrivit datelor publicate de Biroul Electoral Central, fiecare al 15-lea locuitor candidează la un mandat de consilier, la Ipatele candidează un sătean din 20, iar la Drăgușeni, fiecare al 24-lea localnic cu drept de vot.

Dacă vorbim de candidaturile la primării, la fel, în orașele și comunele mari e cea mai mică pondere. În schimb, populația redusă și numărul mare de pretendenți înscriși duc la o competiție strânsă la Ipatele – 5 candidați, deci unul la 260 locuitori cu drept de vot, la Cucuteni – 4 candidați, respectiv unul la 273 de alegători, la Mădârjac – tot 4 candidați, 1/288 loc., și la Ciohorăni – 5 candidați la 290 de votanți.

Pe lângă aceste statistici, mai vine una care va fi urmărită pe tot parcursul zilei de azi: prezența la vot.

