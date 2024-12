LIVE – TEXT Alegeri parlamentare 2024: Românii își aleg astăzi deputații și senatorii, într-un scrutin decisiv pentru viitorul țării

UPDATE 08:30 – Candidatul independent la Preşedinţie Călin Georgescu, clasat pe primul loc în urma primului tur al alegerilor prezidenţiale, a votat duminică la alegerile parlamentare, spunând că a votat ”pentru ca binele să învingă răul” ”pentru pace, nu pentru război”.

„Am votat pentru ca binele să învingă răul. Am votat pentru pace, nu pentru război. Am votat pentru respect, pentru responsabilitate politică totală, dedicată neamulului românesc. Am votat pentru România, alături de România, întotdeauna pentru România”, a declarat Georgescu.

UPDATE 08:20 – Peste 5 miilioane de români s-au prezentat până acum la urne. Prezența la vot este de 31,84%

UPDATE 08:15 – Ilie Bolojan a votat, duminică, în jurul orei 8.00, la secţia de votare de la Colegiul „Emanuil Gojdu” din Oradea.

„Am votat astăzi cu gândul la România modernă şi la România europeană. Îi îndemn pe toţi românii să se ducă la vot pentru că fiecare vot astăzi are o mare importanţă. Astăzi votăm nu doar pentru ţara noastră, ci votăm şi oameni şi partide. Am votat atât la Camera Deputaţilor, cât şi la Senat cu oameni pe care îi recunoşti nu după vorbele lor, ci după faptele lor. Am votat pentru valorile noastre, pentru familie, pentru comunitate şi pentru ţară. Indiferent care sunt opţiunile dumneavoastră, vă rog să vă prezentaţi la vot, dar după aceea, începând de mâine, trebuie să ne respectăm unii pe alţii şi să fim uniţi în spiritul Zilei Naţionale”, a declarat Ilie Bolojan.

UPDATE 08:00 –Peste 250.000 de persoane au votat duminică la secţiile din ţară, în prima oră de la deschiderea urnelor. Prezenţa la nivel naţional este 1,39%, mai mare decât în urmă cu 4 ani.

În ţară, au votat de persoane: aproape 189.500 pe liste permanente, peste 61.000 pe liste suplimentare şi 4 cu urna mobilă

UPDATE 07:15 – George Simion, primul lider care a votat la parlamentare

„Am votat cu gândul la Ziua Naţională, la înaintaşi şi totodată la cei tineri, la copilul meu Radu, la toţi copiii României. Am votat ca pentru prima oară după 35 de ani să ne eliberăm de lanţuri, de cătuşe, de cei care caută să ne ţină prizonieri în sărăcie într-o ţară bogată. Am votat cu gândul la românii plecaţi în pribegie peste hotare. Am votat cu gândul că ei nu sunt nici trădători, nici muncitori necalificaţi”, a afirmat Simion după ce a votat.

UPDATE 07:00 – Peste 170.000 de persoane au votat la secţiile din străinătate pentru alegerile parlamentare, până duminică la ora 07.00. Cele mai multe voturi au fost înregistrate în Marea Britanie, peste 31.500, în timp ce în Italia sunt peste 25.000 de votanţi, în Germania s-au înregistrat peste 24.000 de voturi, iar în Spania peste 20.000.

