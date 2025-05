LIVE-TEXT Alegeri prezidențiale 2025: Aproape 18 milioane de români aşteptaţi azi la vot. Primele declarații politice ale zilei

UPDATE 14:09 – Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat că a votat, duminică, ”raţional, pentru ca România să poată construi în continuare, pentru că a bloca sau a demola este cel mai simplu”. ”Avem nevoie de unitate şi nu de ură şi violenţă în faţa pericolelor”, a adăugat el.

Această postare a fost însoţită de o fotografie a unei secţii de vot, fără ca liderul PSD să apară în imagine.

Marcel Ciolacu i-a îndemnat pe cetăţeni să meargă la vot.

UPDATE 14:01 – Candidatul AUR la alegerile prezidenţiale, George Simion, a afirmat că Alianţa pentru Unirea Românilor va avea o numărătoare paralelă a voturilor şi duminică, în jurul orei 21.40, va avea primele rezultate. Simion susţine că mai multor firme de sondaje li s-a transmis ca la ora 21.00 să ofere un scor strâns, de 50-50, dar a adăugat că acesta nu reflectă realitatea din teren.

El a ţinut să mulţumească mai multor instituţii ale statului care şi-a făcut treaba profesionist.

Simion a susţinut că turismul electoral în Republica Moldova s-a încheiat.

UPDATE 13:30 – Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi (PSD), și-a manifestat, duminică, încrederea în parcursul euro-altlantic al României și a declarat, la ieșirea de la urne, că în acest moment țara are ‘nevoie de stabilitate și parteneriate solide, nu de confruntare și polarizare’.

El a votat la o secție din localitatea Curtești din județul Botoșani.

UPDATE 12:56 – Deputatul liberal Lucian Bode a declarat, duminică, la ieșirea de la urne, că a votat pentru o direcție europeană a României, îndemnând alegătorii să meargă să își exprime opțiunea electorală și să voteze cu inima deschisă.

‘Eu am venit la vot, cum merg de fiecare dată, la absolut toate alegerile, în special cele prezidențiale cu atât mai mult, pentru că eu consider că viitorul este al celor care votează și al celor care cred în România. Iar votul pe care l-am dat este un vot pentru o direcție clară europeană a României și când spun o direcție europeană, mă gândesc la toate beneficiile pe care România le are ca stat membru al acestui select club, Uniunea Europeană. Am votat cu încredere în România’, a precizat Lucian Bode.