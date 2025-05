LIVE TEXT Alegeri prezidențiale/ Reacții exit-poll: Primele declarații: între entuziasm, rezerve și promisiuni pentru turul următor

Elena Lasconi a declarat, duminică, despre rezultatul exit-poll-urilor, că românii au întotdeauna dreptate dar că o îngrijorează faptul că sunt aproape 50% din totalul celor care au votat care atunci când au ieşit din secţiile de vot nu au dorit să răspundă la întrebarea dacă votează cu un candidat izolaţionist sau cu un pro-european, scrie news.ro.

”Vreau să vă mulţumesc tuturor celor care m-aţi votat, care aţi pus încrederea în votul dumneavoastră. De asemenea, vreau să-i felicit pe toţi cei zece contracandidaţi şi vreau să le mulţumesc românilor care i-au votat”, a spus Elena Lasconi după închiderea urnelor.

”Românii au întotdeauna dreptate. Mă îngrijorează faptul că sunt aproape 50% din totalul celor care au votat care atunci când au ieşit din secţiile de vot nu au dorit să răspundă la întrebarea dacă votează cu un candidat izolaţionist sau cu un pro-european. Aşa că ne putem aştepta la diferenţe după ce am văzut aceste două exit poluri”, a mai spus ea.

”Aş vrea să vă puneţi următoarea întrebare. Ce s-a schimbat în ultimele şase luni în instituţiile statului? Ce s-a schimbat cu adevărat? Pentru că mi se pare că nimic şi nu există nici o responsabilitate despre ceea ce s-a întâmplat anul trecut. Mă bucur că am avut foarte mulţi oameni care au fost cu ochii pe alegerile din România, inclusiv din Statele Unite, şi că procesul a fost unul democratic. Asta mă bucură foarte mult. Ştiu că a fost o încercare de atac cibernetic, dar s-a rezolvat în timp foarte scurt. Să nu uităm de lupta pe care am dus-o împreună. Să nu uităm de faptul că am inspirat oameni de bună credinţă din ţara asta. Am arătat că sistemul poate avea o fisură şi noi am reuşit să facem asta anul trecut. În continuare, cred că românii au întotdeauna dreptate”, a menţionat ea.