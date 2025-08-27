MICA PUBLICITATE
SPORT

LIVE TEXT Arde Poli gazul? Politehnica Iași-Petrolul Ploiești în play-off-ul Cupei României (scor 1-1)

De Redacția
miercuri, 27 august 2025, 18:55
Astăzi, de la ora 19:00, pe stadionul „Emil Alexandrescu”, Politehnica Iași – Petrolul Ploiești, în play-off-ul Cupei României la fotbal.

Minutul 45+1 – Poli-Petrolul 0-1 la pauză, după o repriză controlată de oaspeți.

Minutul 45 – Cartonaș galben Doukansy )Pet).

Minutul 32 – Gafă mare pe flancul stâng al apărării ieșene, faza se încheie cu o paradă spectaculoasă a portarului Niga.

Minutul 29 – Schimbare la oaspeți: Prce/Dongmo.

Minutul 28 – Ghindovean primește cartonaș galben pentru un fault dur.

Minutul 21 – Și Petrolul deschide scorul prin Doukansy, șut de la 20 m, imparabil.

Minutul 20 – Diferența de experiență dintre cele două garnituri este evidentă în favoarea oaspeților; Chică Roșă, ”cap” peste poartă.

Minutul 14 – Replica Petrolului este superioară: Tolea, șut de la 16 m în bară.

Minutul 13 – Denis Ciobanu trage mult peste poartă.

Minutul 9 – Pojar (Poli) primește primul galben” al meciului.

Poli Iași va face astăzi primul pas în ediția 2025-2026 a Cupei României. În play-off-ul competiției, unde s-a calificat direct, Politehnica se va confrunta cu o echipă de primă ligă, Petrolul Ploiești.

Partida se anunță a fi una mai degrabă rezervată jucătorilor de rang doi, deoarece atât Poli, cât și Petrolul au ca ținte prioritare campionatele în care evoluează.

Având ca obiectiv capital promovarea în Liga I de fotbal, Iașul, care e la două puncte sub ultimul loc care duce în play-off-ul Ligii a II-a, se gândește mai mult la duelul contra CSM Slatina, de sâmbătă, din runda a V-a.

Urmăriți canalul „Ziarul de Iași” pe WhatsApp. Cele mai importante știri ale zilei sunt disponibile aici

După un start ezitant de sezon, în care a obținut doar șase puncte în șapte runde, prahovenii sunt doar cu un loc deasupra „liniei roșii” a clasamentului, sub care se merge la baraj sau se retrogradează. Drept urmare, „lupii” au ca obiectiv prioritar meciul din runda a VIII-a, de luni, de la Constanța, cu Farul.

Iașul menajează mai mulți titulari decât oaspeții

Brazilianul Guillherme Soares, fost la Poli în sezonul trecut, debutează la prahoveni.

Echipele de start:

Poli Iași: Niga-Ofori, Inglada, Șeroni, R.Silva- Pojar, Ghindovean-Iancu, Bruninho, Ciobanu-Istratie.

Antrenor: Tony Da Silva

Petrolul Ploiești: Krell-Marian, Roche, Guilherme Soares, Prce D. Radu-Doukansy, Grozav, Jyry, Tolea-Chică Roșă.

Antrenor: Liviu Ciobotariu.

Arbitru: Cristian Moldoveanu

Etichete: ACSM Politehnica Iași, Petrolul Ploiești, play-off

