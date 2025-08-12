MICA PUBLICITATE
SPORT

Politehnica Iași obține o primă victorie în Liga 2, după un gol marcat în ultimele minute. FC Bacău – Politehnica Iași (1-2)

De Nicolae GRECU
marți, 12 august 2025, 17:50
2 MIN
Poli Iași obține o primă victorie în sezonul actual al Ligii a doua, după un gol marcat în ultimele minute ale partidei.

Punct final: Victorie ieșeană cu 2-1 prin golurile marcate de Iancu și Inglada

Minutul 90+1 – Niță luftează în fața porții ieșene

Minutul 89 – Schimbări  FC Bacău: Intră Niță și Ursu, ies Aftanache și Albu. Andreas Niță (ex-Voluntari) este fiul fostului rapidist Robert Niță

Minutul 87 – Șut Jipa, deviat în bară de portarul băcăuan Anton

Minutul 85 – GOOL Poli! Centrare Jipa,Tiehi îl vede pe Inglada pe partea opusă a careului și spaniolul trage cu sete fără preluare

Minutul 81 – Schimbări: Iași: Iancu/Istratie; Bacău: Cîrstean/Luncașu

Minutul 70: Schimbare FC Bacău: R.Ciobanu/Pavel

Minutul 67 – Schimbări Poli: Ștefanovici, Ferhaoui/Bruninho,Jipa

Minutul 62 – Antrenorul Tony se întinde după o minge, cade și se accidentează

Minutul 61 – Schimbare La Poli: Hrib/Pojar

Minutul 47 – Mari ocazii în startul reprizei secunde: Hrib nu profită de o gafă a portarului băcăuan Anton iar Aftanache și Chirilă sunt blocați de Fernandrz

Final de primă repriză. Rezultat la pauză: 1-1

Minutul 45+1 – Gazdele egalează după o acțiune pe partea dreaptă și un lob peste portat. Autor: Albu

Minutul 42 GOOOL Poli – Tânărul Opriș driblează doi adversari pe partea stângă, centrează perfect și Iancu reia în poartă

Minutul 15 – Paradă a lui Jesus Fernandez la lovitura de cap a lui Mitrică, după incursiunea pe partea stângă a fostului ieșean Aftanache

Minutul 11 – Tiehi, debutantul Politehnicii „cap” pe lângă poartă după o centrare a lui Silva

Minutul 10 – Cîrstean îl ia la țintă pe portarul Fernandez de la marginea careului

Minutul 3 – Primul corner aparține ieșenilor, urmat imediat de altul la cealaltă poartă

Echipele de start: 

FC Bacău:Anton-Bordea, Forizs, Cimbru, Coajă-Chirilă, Albu, Cîrstean-Aftanache, Ciobanu, Mitrică.

Antrenor: Costel Enache Poli Iași: Fernandez-Opriș, Inglada, Elo, Ștefanovici- Hrib , Farcaș, Iancu– R.Silva, Tiehi, Ferhaoui.

Antrenor: Tony da Silva

Arbitru: Vasile Buzea

