Politehnica Iași obține o primă victorie în Liga 2, după un gol marcat în ultimele minute. FC Bacău – Politehnica Iași (1-2)
Poli Iași obține o primă victorie în sezonul actual al Ligii a doua, după un gol marcat în ultimele minute ale partidei.
Punct final: Victorie ieșeană cu 2-1 prin golurile marcate de Iancu și Inglada
Minutul 90+1 – Niță luftează în fața porții ieșene
Minutul 89 – Schimbări FC Bacău: Intră Niță și Ursu, ies Aftanache și Albu. Andreas Niță (ex-Voluntari) este fiul fostului rapidist Robert Niță
Minutul 87 – Șut Jipa, deviat în bară de portarul băcăuan Anton
Minutul 85 – GOOL Poli! Centrare Jipa,Tiehi îl vede pe Inglada pe partea opusă a careului și spaniolul trage cu sete fără preluare
Minutul 81 – Schimbări: Iași: Iancu/Istratie; Bacău: Cîrstean/Luncașu
Minutul 70: Schimbare FC Bacău: R.Ciobanu/Pavel
Minutul 67 – Schimbări Poli: Ștefanovici, Ferhaoui/Bruninho,Jipa
Minutul 62 – Antrenorul Tony se întinde după o minge, cade și se accidentează
Minutul 61 – Schimbare La Poli: Hrib/Pojar
Minutul 47 – Mari ocazii în startul reprizei secunde: Hrib nu profită de o gafă a portarului băcăuan Anton iar Aftanache și Chirilă sunt blocați de Fernandrz
Final de primă repriză. Rezultat la pauză: 1-1
Minutul 45+1 – Gazdele egalează după o acțiune pe partea dreaptă și un lob peste portat. Autor: Albu
Minutul 42 – GOOOL Poli – Tânărul Opriș driblează doi adversari pe partea stângă, centrează perfect și Iancu reia în poartă
Minutul 15 – Paradă a lui Jesus Fernandez la lovitura de cap a lui Mitrică, după incursiunea pe partea stângă a fostului ieșean Aftanache
Minutul 11 – Tiehi, debutantul Politehnicii „cap” pe lângă poartă după o centrare a lui Silva
Minutul 10 – Cîrstean îl ia la țintă pe portarul Fernandez de la marginea careului
Minutul 3 – Primul corner aparține ieșenilor, urmat imediat de altul la cealaltă poartă
Echipele de start:
FC Bacău:Anton-Bordea, Forizs, Cimbru, Coajă-Chirilă, Albu, Cîrstean-Aftanache, Ciobanu, Mitrică.
Antrenor: Costel Enache Poli Iași: Fernandez-Opriș, Inglada, Elo, Ștefanovici- Hrib , Farcaș, Iancu– R.Silva, Tiehi, Ferhaoui.
Antrenor: Tony da Silva
Arbitru: Vasile Buzea
Urmăriți canalul „Ziarul de Iași” pe WhatsApp. Cele mai importante știri ale zilei sunt disponibile aici
Publicitate și alte recomandări video