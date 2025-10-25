LIVE-TEXT-VIDEO Meci complicat pentru Poli în celălalt capăt al țării (Reșița – Iași 0-1)
Astăzi, de la ora 11:00, Poli Iași evoluează la Reșița, cu ACSM, în etapa a XI-a a Ligii a II-a de fotbal. Partida are o miză mare pentru ambele formații, care au ca obiectiv promovarea.
Minutul 40 – Fernandez respinge un șut periculos al lui Dolghi
Minutul 35-reșițenii cer penalty la o intervenție a portarului Fernandez la vârful reșițean Modan
Minutul 27 – Un șut de la peste 40 m a fost aproape să-l surprindă pe Fernandez ieșit din poartă
Minutul 23 – Șut de la distanță Opriș, deviat în corner
Minutul 16 – Ocaziile reșițene se întețesc: Elton nimerește bara!
Minutul 14 – Cioiu (R) ratează din 5 metri
Minutul 11 – Ocazie mare Poli, dar portarul reșițean îl blochează pe Ofori, scăpat singur
Minutul 7 – O gafă a portarului Fernandez putea aduce deschiderea scorului de către gazde. Spaniolul a degajat într-un fundaș propriu de unde mingea a ricoșat periculos
Echipele de start
Reșița: Antonescu – Elton da Silva, Dolghi, Apro, Gașpăr, Jerdea, Dudea, Chera, Cioiu, Modan, Salhi., Antrenor: Flavius Stoican
Poli: Fernandez – Opriș, Inglada, Cestor,Dumitru –Alceus,Vidakovic, Ghindovean, Ștefanovici – Ofori, Tiehi. Antrenor: Tony Da Silva
Arbitru: Alin Olaru.
VEZI AICI AVANCRONICA PARTIDEI
