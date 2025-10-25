MICA PUBLICITATE
Caută
Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii
Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS
Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel
Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
Mica Publicitate Contact
SPORT

LIVE-TEXT-VIDEO Meci complicat pentru Poli în celălalt capăt al țării (Reșița – Iași 0-1)

De Redacția
sâmbătă, 25 octombrie 2025, 10:59
2 MIN
LIVE-TEXT-VIDEO Meci complicat pentru Poli în celălalt capăt al țării (Reșița – Iași 0-1)

Astăzi, de la ora 11:00, Poli Iași evoluează la Reșița, cu ACSM, în etapa a XI-a a Ligii a II-a de fotbal. Partida are o miză mare pentru ambele formații, care au ca obiectiv promovarea.

Minutul 40 – Fernandez respinge un șut periculos al lui Dolghi

Minutul 35-reșițenii cer penalty la o intervenție a portarului Fernandez la vârful reșițean Modan

Minutul 27 – Un șut de la peste 40 m a fost aproape să-l surprindă pe Fernandez ieșit din poartă

Minutul 23 – Șut de la distanță Opriș, deviat în corner

Minutul 16 – Ocaziile reșițene se întețesc: Elton nimerește bara!

Minutul 14 – Cioiu (R) ratează din 5 metri

Minutul 11 – Ocazie mare Poli, dar portarul reșițean îl blochează pe Ofori, scăpat singur

Minutul 7 – O gafă a portarului Fernandez putea aduce deschiderea scorului de către gazde. Spaniolul a degajat într-un fundaș propriu de unde mingea a ricoșat periculos

Echipele de start

Reșița: Antonescu – Elton da Silva, Dolghi, Apro, Gașpăr, Jerdea, Dudea, Chera, Cioiu, Modan, Salhi., Antrenor: Flavius Stoican

Poli: Fernandez – Opriș, Inglada, Cestor,Dumitru –Alceus,Vidakovic, Ghindovean, Ștefanovici – Ofori, Tiehi. Antrenor: Tony  Da Silva

Arbitru: Alin Olaru.

VEZI AICI AVANCRONICA PARTIDEI

Etichete: CSM Reşiţa, poli iasi

Publicitate și alte recomandări video

Îți recomandăm

Comentarii

Educație

Național

Zdi TV

Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
© 2006 - 2024 Ziarul de Iași. Toate drepturile rezervate.
Powered by Expert Network. Expert Network