MICA PUBLICITATE
Caută
Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii
Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS
Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel
Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
Mica Publicitate Contact
SPORT

LIVE TEXT Rezultat nesatisfăcător la meciul din Copou (ora 17,30): Politehnica Iași-CS Dinamo București, în etapa a X-a a Ligii a II-a. Scor final 1:1

De Redacția
vineri, 17 octombrie 2025, 17:30
3 MIN
LIVE TEXT Rezultat nesatisfăcător la meciul din Copou (ora 17,30): Politehnica Iași-CS Dinamo București, în etapa a X-a a Ligii a II-a. Scor final 1:1

Politehnica Iași întâlnește astăzi CS Dinamo București, la ora 17:30, în etapa a X-a a Ligii a II-a de fotbal.

Minutul 53 – pătrundere vijelioasă pe dreapta a lui Opriș, urmată de o centrare pentru nimeni.

Minutul 48 – Șut Ghindovean pe lângă poartă.

0-0 scor la pauză. Dominare sterilă a Politehnicii (opt cornere!)

Pe finalul reprizei, oaspeții au devenit mai periculoși.

Minutul 39 – Ofori, lovitură de cap cu boltă din afara careului, pe lângă țintă.

Minutul 38 – Mare ocazie ieșeană ratată de Ghindovean, salvează Uleia, din fața lui Denis Moldovan (fratele portarului internațional).

Minutul 36 – ”galben”- Anghel.

Minutul 35 – Fernandez a apărat execuția lui Morar. Faultul a fost făcut de Vidakovic, asupra lui Zaharia.

Minutul 34 – penalty pentru Dinamo!

Minutul 31 – șut Ștefanovici,de la 18 m, reținut de portarul Moldovan.

Minutul 20 – ocazie bună Dinamo: Mălăele. după o acțiune pe stânga a lui Zaharia, trage peste poartă.

Minutul 26 – ”galben” și la Dinamo-Matei.

Minutul 22 – Ofori-cartonaș galben.

Iașul domină autoritar, dar lipsește precizia le finalizare.

Minutul 17 – ”cap” peste poartă Ofori, bună centrarea lui Ștefanovici.

Minutul 10 – replică dinamovistă: șut prin surprindere al lui Bobaru din afara careului.

Minutul 9 – o nouă fază mnfixă la poarta oaspeților, lovitura de cap a lui Tiehi este respinsă în corner de portar.

Minutul 8 – Cestor reia peste poartă în urma unei lovituri libere de la 35 m executată de Ghindovean.

Minutul 2 – Vidakovici (Iași) primește primul cartonaș galben al meciului.

Politehnica Iași continuă să aibă un culoar perfect în eșalonul secund, în care a întâlnit până acum acasă numai adversari modești. După Ceahlăul Piatra Neamț, Gloria Bistrița, CSM Slatina, Metalul Buzău și CS Tunari, în Copou va urca azi o nou-promovată cu o valoare extrem de scăzută, CS Dinamo București.

Echipele de start

Poli: Fernandez – Opriș, Inglada, Farcaș, A. Dumitru – Ghindovean, Vidakovic, Alceus – Ștefanovici, Tiehi, Ofori.

Antrenor: Tony Da Silva

CS Dinamo: Moldovan – Uleia. Pașcalău, Anghel, Demci- Munteanu, Matei, Bobaru, Zaharia- Morar, Mălăele.

Antrenor: Florin Bratu

Arbitru: Raul Bădărău.

Etichete: ACSM Politehnica Iași, CS Dinamo, Liga a II-a

Publicitate și alte recomandări video

Îți recomandăm

Comentarii

Educație

Național

Zdi TV

Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
© 2006 - 2024 Ziarul de Iași. Toate drepturile rezervate.
Powered by Expert Network. Expert Network