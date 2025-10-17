LIVE TEXT Rezultat nesatisfăcător la meciul din Copou (ora 17,30): Politehnica Iași-CS Dinamo București, în etapa a X-a a Ligii a II-a. Scor final 1:1

Politehnica Iași întâlnește astăzi CS Dinamo București, la ora 17:30, în etapa a X-a a Ligii a II-a de fotbal.

Scorul final este 1-1, total nesatisfăcător pentru Poli. Șeroni a executat în transversală! Minutul 90+4 – Penalty Poli pentru un henț. Minutul 88 – Schimbare Dinamo-Munteanu/Iosofache. Minutul 83 – și Munteanu (D) primește cartonaș. Minutul 82 – Șeroni intră în locul lui Farcaș. Minutul 80 – lovitură liberă periculoasă pentru Dinamo, combinația Zaharia-Mălăele n-a reușit. Minutul 79 – Farcaș primește ”galben”! Minutul 77 – scor 1-1. Sekou Camara deviază în proprie poartă centrarea lui Mălăele (nepotul actorului) Minutul 73 – Tiehi este înlocuit cu Camara. Minutul 72 – schimbare Dinamo: Morar/Kiricenko. Minutul 70 – Tiehi înscrie la un corner, golul este anulat. Minutul 66 – 1-0! Ghindovean a înscris din voleu de la peste 20 m, cu concursul portarului dinamovist Minutul 62 – antrenorul oaspeților, Florin Bratu, este avertizat pentru proteste. Minutul 60 – schimbări Poli: Dumitru, Alceus/Gligor, Bruninho. Minutul 58 – Tiehi ratează din câțiva metri, Portarul Moldovan respinge în corner. Trei cornere consecutive la poarta Politehnicii!

Minutul 53 – pătrundere vijelioasă pe dreapta a lui Opriș, urmată de o centrare pentru nimeni.

Minutul 48 – Șut Ghindovean pe lângă poartă.

0-0 scor la pauză. Dominare sterilă a Politehnicii (opt cornere!)

Pe finalul reprizei, oaspeții au devenit mai periculoși.

Minutul 39 – Ofori, lovitură de cap cu boltă din afara careului, pe lângă țintă.

Minutul 38 – Mare ocazie ieșeană ratată de Ghindovean, salvează Uleia, din fața lui Denis Moldovan (fratele portarului internațional).

Minutul 36 – ”galben”- Anghel.

Minutul 35 – Fernandez a apărat execuția lui Morar. Faultul a fost făcut de Vidakovic, asupra lui Zaharia.

Minutul 34 – penalty pentru Dinamo!

Minutul 31 – șut Ștefanovici,de la 18 m, reținut de portarul Moldovan.

Minutul 20 – ocazie bună Dinamo: Mălăele. după o acțiune pe stânga a lui Zaharia, trage peste poartă.

Minutul 26 – ”galben” și la Dinamo-Matei.

Minutul 22 – Ofori-cartonaș galben.

Iașul domină autoritar, dar lipsește precizia le finalizare.

Minutul 17 – ”cap” peste poartă Ofori, bună centrarea lui Ștefanovici.

Minutul 10 – replică dinamovistă: șut prin surprindere al lui Bobaru din afara careului.

Minutul 9 – o nouă fază mnfixă la poarta oaspeților, lovitura de cap a lui Tiehi este respinsă în corner de portar.

Minutul 8 – Cestor reia peste poartă în urma unei lovituri libere de la 35 m executată de Ghindovean.

Minutul 2 – Vidakovici (Iași) primește primul cartonaș galben al meciului.

Politehnica Iași continuă să aibă un culoar perfect în eșalonul secund, în care a întâlnit până acum acasă numai adversari modești. După Ceahlăul Piatra Neamț, Gloria Bistrița, CSM Slatina, Metalul Buzău și CS Tunari, în Copou va urca azi o nou-promovată cu o valoare extrem de scăzută, CS Dinamo București.

Echipele de start

Poli: Fernandez – Opriș, Inglada, Farcaș, A. Dumitru – Ghindovean, Vidakovic, Alceus – Ștefanovici, Tiehi, Ofori.

Antrenor: Tony Da Silva

CS Dinamo: Moldovan – Uleia. Pașcalău, Anghel, Demci- Munteanu, Matei, Bobaru, Zaharia- Morar, Mălăele.

Antrenor: Florin Bratu

Arbitru: Raul Bădărău.

Publicitate și alte recomandări video