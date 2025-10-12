MICA PUBLICITATE
Local

LIVE TEXT | Pelerinajul de la Iași continuă: zeci de mii de oameni la rând pentru Sfânta Parascheva

De Radu MEȘNIȚĂ
duminică, 12 octombrie 2025, 09:00
1 MIN
Deși afară este frig credincioșii nu încetează să sosească la Iași pentru a se închina la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Rândul este în continuare lung, dar amenii spun că nici oboseala, nici vremea nu îi pot opri atunci când vin cu credință.

UPDATE 6

În decurs de o oră și jumătate, rândul a trecut Bahluiul: capătul este chiar în fața Bisericii Lipovenești

UPDATE 5

Capătul rândului se află în continuare dincolo de Bahlui, la stâlpul 89, lângă sediul PNL

UPDATE 4

Capătul rândului se află acum la stâlpul 93, în dreptul Bisericii Lipovenești (pe malul drept), între Podul Cantemir și Podu Roș.

UPDATE 3

Conform prof. dr. Diana Cimpoeșu, medic-șef UPU-SMURD, în ultimele 24 de ore, un număr de 36 de pacienți au fost evaluați în Punctul Medical Avansat (PMA) amplasat la Mitropolie.

UPDATE 2

La ora 08.00, peste 109.000 de persoane se închinaseră deja la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, iar aproximativ 20.000 de pelerini se aflau încă la rând, așteptând să ajungă la raclă.

UPDATE 1

Aseară, la Iași, au ajuns și moaștele Sf. Grigorie Palama. Acestea au fost aduse cu un alai la Catedrala Mitropolitană, unde a avut loc o slujbă ținută de IPS Teofan, mitropolit al Moldovei și Bucovinei, fiind apoi scoase la închinare.

Știre inițială

Rândul e ceva mai scurt decât ieri: capătul este în dreptul podului pietonal peste Bahlui, respectiv al clădirii serviciilor primăriei.
Stâlpul 104 e acolo.

Etichete: coada, pelerinaj, sf parascheva

Comentarii

