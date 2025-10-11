LIVE TEXT | Pelerinajul de la Sfânta Parascheva se apropie de un record. Toate detaliile
Rândul pelerinilor care vin să se închine la racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, la Catedrala Mitropolitană din Iași, continuă să crească de la o oră la alta. Deși temperaturile sunt scăzute, oamenii așteaptă răbdători ore întregi, spunând că „merită orice efort pentru binecuvântarea Sfintei”.
UPDATE 4
Rândul pelerinilor care așteaptă să se închine la racla Sfintei Cuvioase Parascheva se întinde acum pe o distanță de aproximativ 4 kilometri, ajungând până în zona stâlpului 126. Dacă aseară, la ora 20:00, erau estimate în așteptare în rând în jur de 12.000 de persoane, în cursul nopții și până astăzi, la ora 10:00, numărul lor a crescut la peste 25.000 de pelerini. În același interval, numărul credincioșilor care s-au închinat deja la raclă a urcat de la 59.000 la aproximativ 73.000, semn al unui flux constant.
UPDATE 3
Meteorologii au emis un cod galben de vânt puternic, valabil astăzi, în intervalul 05 – 23. Pe malul Bahluiului, unde sunt acum mai mult de trei rânduri de credincioși, curentul de aer se va simți mai tare. Practic toți cei de la rând au capul acoperit.
UPDATE 2
Capătul rândului ajunge acum la piramidă/ sediul serviciilor primăriei. E stâlpul 124 acolo.
UPDATE 1
A fost închis accesul auto din Podul de Piatră spre Podu-Roș pe Sos. Națională/ bd. Regele Mihai.
Știre inițială
Rândul deja e în Podul de Piatră. La intersecția bd. Regele Mihai cu Șos. Națională, pelerinii sunt îndrumați să se așeze pe celălalt trotuar, rândul continuând să se formeze acum înspre Podu-Roș.
Coada poate fi urmărită în timp real AICI.
Jandarmii au format un nou rând cu cei pe care vor să se așeze la rând.
