LIVE TEXT: Poli Iași - FC Botoșani, 0-0, min. 60

59 - Brănescu prinde mingea în fața lui Askovski

43-Popadiuc șutează de la 10 m dintr-o poziție dficilă, Hankic deviază în corner

38 - Calcan, acțiune individuală în careul oaspeților, centrare înapoi, reia Popadiuc peste poartă

31-Roman, șut periculos din unghi, respinge Brănescu

23 - Zaimovic prinde un balon în careu trage cu efect în diagonală, dar peste poartă

10 - Calcan introduce mingea în plasă, golul nu se acordă deoarce centrarea lui Bușu a venit din afara terenului

9 - Al Mawas, centrare de pe dreapta paralel cu poarta, Askovski ratează întâlnirea cu mingea

2 -primul șut la poartă, Al Mawas, prinde Brănescu

Formaţiile de start

Poli: Brănescu – Onea, Frăsinescu, R. Popa, Buşu – Moisa (6-Vanzo), De Iriondo, Passaglia – Popadiuc, Zajmovic, Calcan. Antrenor: Daniel Pancu

Botoşani: Hankic – Patache, Haruţ, Şeroni, Ţigănaşu –Rodriguez, Papa, Ongenda (16 - Florescu) – D.Croitoru (26 - Roman), Askovski, Al Mawas. Antrenor: Marius Croitoru

Arbitri: Cătălin Popa; Ovidiu Artene, Doru Lucaciu

Cartonașe galbene: Popadiuc / Papa

LIVE TEXT REALIZAT DE ”ZIARUL DE IAȘI”

Politehnica Iaşi dispută astăzi primul meci al anului în Copou. Debutul în 2021 în casa proprie se face în compania celeilalte echipe moldovene prezentă în elită, FC Botoşani. Duelul, care se anunţă echilibrat, a fost prefaţat de antrenorul gazdelor, Daniel Pancu, imediat după remiza din prima rundă a returului, înregistrată în meciul disputat la Buftea, contra echipei târgoviştene Chindia: “E un derby, e un meci care contează foarte mult pentru suporterii noştri. Chiar dacă undeva, pe hârtie, FC Botoşani e considerată mai valoroasă decât noi, plecăm de la ideea de a câştiga mai ales că jucăm acasă. Contează mult şi pentru mine acest meci, mai ales că în tur situaţia a fost disproporţionată (n.r. – echipa din nordul Moldovei s-a impus cu 4-0). Să nu uităm că atunci am avut mari probleme de efectiv, primul gol l-am luat după minutul 60, dintr-un ofsaid de doi metri, ultimele trei le-am luat în ultimele zece minute. În acest moment, echipele sunt mult mai echilibrate”.

Pancu are mari probleme de efectiv înaintea duelului de azi, nu mai puţin de patru jucători importanţi urmând a absenta. Golgeterul şi căpitanul echipei, Andrei Cristea, este suspendat deoarece a încasat în partida de la Buftea al patrulea avertisment stagional, Platini este în continuare accidentat, iar Brînză şi Baxevanos, împrumutaţi de la FC, nu pot fi folosiţi. În plus, dintre fotbaliştii aduşi în această iarnă doar Brănescu are drept de joc, fostul portar al lui Juventus neapărând însă din primăvara trecută, după plecarea din Scoţia, de la Kilmarnock. Gaitan, Djuranovic şi Costa ar putea să aibă actele în regulă săptămâna aceasta, în timp ce sosirea în Iaşi a lui Dylan Flores, anunţată iniţial că va avea loc sâmbătă, a fost amânată pentru aseară. Rămâne de văzut şi dacă Răzvan Popa va debuta şi dacă fostul stoper al Internazionale Milano va avea ritm de joc, după ce nu a mai bifat un meci oficial din vara trecută.

Nici la Botoşani nu e linişte din punct de vedere al efectivului. Antrenorul oaspeţilor, Marius Croitoru, are şansa de a conta pe Denis Haruţ după ce transferul acestuia la FCSB a picat, însă l-a pierdut pe Chindriş pentru azi, din cauza cumulului de cartonaşe galbene. Un semn de întrebare este legat de H. Keyta, care, intrat în ultimele şase luni de contract, vrea să plece, aripa nefiind folosită în prima partidă oficială a anului, pierdută, surprinzător de botoşăneni, acasă, cu 0-1, în faţa “lanternei”, FC Argeş.

Pentru meciul de astăzi, Poli a copiat modelul lansat de fanii de la Dinamo Bucureşti şi a pus în vânzare bilete virtuale, pe care fanii interesaţi să sprijine financiar echipa le pot achiziţiona de pe site-ul clubului. Preţul unui bilet este 2 lei. Până ieri dimineaţă se vânduseră peste 1 000 de tichete. Reamintim, meciul se dispută fără spectatori, ca urmare a normelor sanitare în vigoare.