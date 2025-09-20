MICA PUBLICITATE
SPORT

Poli își mai spală din păcate și obține o victorie norocoasă pe final de meci. Politehnica Iași – Metalul Buzău (2- 1)

De Redacția
sâmbătă, 20 septembrie 2025, 12:20
3 MIN
Poli își mai spală din păcate și obține o victorie norocoasă pe final de meci. Politehnica Iași – Metalul Buzău (2- 1)

Politehnica Iași întâlnește astăzi, în Copou, de la 12:30, Metalul Buzău, meci contând pentru etapa a VII-a a Ligii a II-a de fotbal.

Fluier final. Victorie la mustață obținută de echipa lui Tony

Minutul 90+2 – Alounga a fost lansat în adâncime, Dănuleasă a ratat intercepția și Puiu l-a tras de tricou pe atacantul ieșean primind apoi cartonașul roșu. Ștefanovici a transformat lovitura de pedeapsă

Minutul 90+1 – Penalty pentru Poli

Minutul 89 – Schimbări Buzău: Parfeon/Dănuleasă

Minutul 82 – Schimbare Poli: Șeroni/Elo. Schimbări Buzău: Borțoneanu, Opaiț/Stancovici, Oprea

Minutul 77 – Centrare periculoasă a lui Tudorică (Buzău) din lovitură liberă. Nu ajunge la nimeni

Minutul 75 – Schimbare Buzău Nica/Puiu

Minutul 69  – Schimbări Poli: Iancu, Ofori autoaccidentat/Vidakovic, Bruninho

Minutul 68 – Cartonaș galben Parfeon (Buzău)

Minutul 59 – 1 – 1. Lansat în adâncime, Robu îi depășește pe Inglada și Fernandez și înscrie fără probleme

Minutul 54 – Schimbare Poli: Tiehi/Alounga

Minutul 51 – Ofori înscrie din nou dar din ofsaid

Minutul 46 – Schimbare la buzoieni: Moldovan/Dumitrache

Minutul 45+1 – Rezultat la pauză 1-0 pentru Poli, dar echipa ieșeană tot nu convinge.

Rezultatele înregistrate în celelalte partide din Liga II:

FC Bihor – FC Bacău 2-0

CSM Reșița – Gloria Bistrița 2-1

Corvinul Hunedoara – CSC Dumbrăvița 3-1

Concordia Chiajna – CSM Slatina 1-2

CS Dinamo – FC Voluntari 0-0

Sepsi Sf.Gheorghe – AFC Câmpulung 2-0

CSC Șelimbăr – Olimpia Satu Mare 1-1

CS Tunari – CS Afumați 0-2

Mâine se dispută partida ASA Tg.Mureș – Ceahlăul Piatra Neamț (ora 11:00), iar marți, Chindia Târgoviște-CSA Steaua (19;00)

Minutul 43 – Șeroni ia cartonaș galben pentru simulare

Minutul 37 – Mare ocazie a oaspeților irosită de Moldovan

Minutul 31 – Lovitură liberă periculoasă pentru oaspeți de la marginea careului, Robu șutează în zid

Minutul 30 – Cartonaș galben: Opaiț (Buzău)

Minutul 19 – Radu, șut în diagonală de pe dreapta pe lângâ poarta lui Fernandez

Minutul 15 – GOOOL Poli! La prima acțiune mai „închegată a Iașului”, Hrib trimite o minge de angajament în careu, Ofori se desprinde din marcaj și finalizează cu capul de la 8m

Minutul 10 – Lovitură liberă de pe stânga pentru oaspeți, executată de Șaim. Nica introduce balonul în plasă de la 5 m dar este semnalizat în ofsaid

Minutul 4 – Atac buzoian, Moldovan șut-centrare de pe stânga, mingea trece pe lângă poartă

Poli: Fernandez – Opriș, Inglada, Șeroni, Ștefanovici-Hrib, Iancu, Ghindovean, Farcaș – Tiehi, Ofori.

Antrenor: Tony Da Silva

Metalul: Iul. Dinu – Opaiț, Olaru, Parfeon, Radu – Nica, Borțoneanu, Todorică, Șaim- Tudor – Robu, Moldovan.

Antrenor: Valentin Stan

Arbitru: Darius Iviniș

Fără victorie de trei etape, perioadă în care a marcat un singur gol, Politehnica are azi prilejul de a-i mai împăca pe fanii săi, care sunt foarte dezamăgiți, atât pe rezultate, cât și pe prestația favoriților. Pentru a uita de evoluțiile jenante din ultimele runde, cu Slatina (oltenii au fost la un pas de a bifa în Copou singurul succes al lor din acest sezon, Iașul egalând în prelungiri) și de la Afumați, runda trecută, în care ilfovenii au câștigat lejer, cu 2-0, trupa antrenată de Anthony „Tony” Da Silva are o singură variantă la dispoziție: un joc bun și o victorie clară azi, în Copou, cu Metalul Buzău. Avancronica meciului poapte fi citită AICI. 

