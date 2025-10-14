MICA PUBLICITATE
Religie

LIVE-TEXT: Punctul culminant al Sărbătorilor Iașului – Hramul Sfintei Parascheva

De Redacția
marți, 14 octombrie 2025, 08:00
1 MIN
Pelerinajul la moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva atinge astăzi punctul culminant, odată cu oficierea slujbei religioase de către Înaltpreasfinţitul Teofan, mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, pe scena special amenajată pe bulevardul Ştefan cel Mare din Iaşi.

Ora 7.30 – La primele ore ale dimineții, capătul rândului de pelerini era la stâlpul 93. Potrivit jandarmilor, aproximativ 19.000 de pelerini sunt la rând, iar, în total, pe la raclă au trecut peste 166.000 de credincioși.

Până aseară, peste 140.000 de credincioşi s-au închinat la raclă, iar mii de pelerini continuă să aştepte la rând. Pentru a facilita accesul vizual la slujbă, organizatorii au montat ecrane în mai multe puncte din oraş.

