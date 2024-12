LIVE – TEXT: Reacții la cald: Cum explică partidele rezultatele alegerilor parlamentare

Doina Federovici (PSD Botoșani): „România trebuie condusă de un guvern competent, care poate să sprijine toate investiţiile din fiecare comunitate locală”. ”PSD a fost şi rămâne întotdeauna singurul partid care poate asigura echilibrul guvernării şi dezvoltarea economică a ţării şi a judeţului Botoşani. România trebuie condusă de un guvern competent, care poate să sprijine toate investiţiile din fiecare comunitate locală a judeţului nostru”.

Citește declarația Doinei Federovici.

Valeriu Iftime (PNL Botoșani): „Guvernul nu are cum să se facă fără PNL”. ”Va fi mai greu să conduci la nivel de ţară un guvern în care ai USR şi PSD. (…) Extremismul este puternic şi noi trebuie să ne unim acum. Cred că există un ceas important pentru politica românească şi europeană, să înţelegem valorile europene”. „Pentru mine, la nivel naţional, e o dezamăgire. Mai ales prin venirea domnului Bolojan credeam că lumea a înţeles direcţia în care chiar putem să mergem şi pentru mine era o speranţă mare.”

Citește declarația lui Valeriu Iftime.

Lucian Romşcanu (PSD): ”Este o recuperare a încrederii românilor în ultima săptămână, este evident că lucrurile pe care le-am făcut trebuiau să se vadă. Am spus-o şi la ieşirea de la urne, credinţa în Dumnezeu şi dragostea faţă de popor se manifestă prin fapte, iar faptele pe care Partidul Social Democrat le-a făcut au venit exact în această direcţie”. ”Dorim ca Partidul Social Democrat, să fie la guvernare în continuare şi să avem asigurat până la urmă drumul ăsta pe care l-am început un drum cu multe greutăţi. Vremurile sunt grele, dar Partidul Social Democrat a arătat ca are oamenii, are experienţa să aibă realizări deosebite pentru toţi românii.”

Citește declarația lui Lucian Romașcanu.

Kelemen Hunor (UDMR): „Trebuie să mulţumim maghiarilor şi românilor care au pus ştampila pe UDMR şi au fost de acord că vocea raţiunii contează. Fără vocea raţiunii, nu se poate construi nimic. Sunt mândru pentru acest rezultat, după calculele noastre vorbim de 5,5% sau 5,6%, peste 540.000 de voturi, nu vreau să comentez exit-poll urile fiindcă am mai văzut, trebuie să aşteptăm numărarea voturilor”.

Citește declarația lui Kelemen Hunor.

Diana Șoșoacă (SOS): „Mai sunt trei țări în care se votează (…) Nu ai dreptul să anunți rezultatele astfel încât să influențezi votul. O să formulăm plângeri penale împotriva Guvernului și MAE și televiziunilor. Partidul SOS nu se bucură pentru că nu te poți bucura când țara e în haos, degringoladă și faliment (…) Dacă veți merge cu furtul acesta, voi cere anularea alegerilor parlamentare din cauza fraudei masive (…) s-au găsit saci de voturi (…) mașini de taxi au plecat cu saci de voturi”.

Citește declarația Dianei Iovanovici-Șoșoacă

Ilie Bolojan (PNL): „Campania s-a terminat, deci nu putem fi suspectați de anunțuri frumoase și spun încă o dată, fără echivoc.: PNL va susține ceea ce a aprobat în săptămâna pe care am încheiat-o. Reformarea lumii politice, reforma statului pentru a avea un stat eficient care nu risipește banii cetățenilor, proiecte de dezvoltare și descentralizare pentru autoritățile locale și politici corecte din care să rezulte că statul îl respectă pe cetățean și țara noastră e un loc bun pentru tinerii noștri”. „În ceea ce priveşte rezultatul votului, aşa cum vedeţi, va fi un parlament pulverizat cu mai multe partide şi cred că cel mai probabil se va pune problema formării unei coaliţii de guvernare. PNL este dispus să participe la o astfel de coaliţie în aşa fel încât să fim un factor de modernizare pentru ţara noastră, iar baza de discuţie va fi programul de reforme pe care ni l-am asumat.”

Citește declarația lui Ilie Bolojan.

George Simion (AUR): „Azi e ziua în care românii și-au luat soarta în propiile mâini, ridicându-se împotriva tuturor nedreptăților din ultmii ani. Îi rog pe cei din secțiile de vot, să nu părăsească secțiile până nu se numără ultimul vot”. ”Fac un apel la instituțiile statului român să respecte democrația, să se asigure că cei care au cumpărat voturi care au luat voturi prin amenințare, care au falsificat de la buletine de voturi, până la urne în care colegii noștri au găsit voturi să fie trași la răspundere.”

Citește declarația lui George Simion.

Marcel Ciolacu (PSD): ”Astăzi, românii au confirmat faptul că PSD este principala forţă politică a României”. ”PSD îşi va folosi mandatul primit de la români şi vom rămâne garantul echilibrului politic şi social din România. O să fac apel la toată presa, eu personal nu voi mai face nicio declaraţie până când nu se va termina de numărat ultimul vot al românilor”.

Citește declarația lui Marcel Ciolacu.

Elena Lasconi (USR): ”Noi, dacă suntem uniţi, roboţii ruşi de pe TikTok nu au cum să ne distrugă democraţia”. ”Dumnezeu să binecuvânteze România în Uniunea Europeană şi în NATO. Din câte am văzut la acest exit poll, cred că cel mai înţelept – că deja avem o experienţă prin care am trecut – cel mai înţelept ar fi să aşteptăm numărătoarea de mâine”.

Citește declarația Elenei Lasconi.

Ora 21:00 – Într-o primă declarație după anunțarea proiecțiilor votului, Bogdan Cojocaru, președintele PSD Iași, s-a arătat optimist că proiectele Iașului vor continua, dar a adăugat că este nevoie de un guvern stabil.

După reculul de la primul tur al prezidențialelor, social-democrații ieșeni și-au reținut entuziasmul după anunțarea rezultatelor la închiderea secțiilor de votare. În mijlocul staffului PSD Iași – lideri și candidați – doar președintele Bogdan Cojocaru a făcut o scurtă declarație, de asemenea pe un ton echilibrat, în care a spus că va aștepta finalizarea numărării voturilor.

Citește și:

Publicitate și alte recomandări video