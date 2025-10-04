MICA PUBLICITATE
SPORT

De Redacția
sâmbătă, 04 octombrie 2025, 10:57
2 MIN
LIVE-TEXT: Urcăm pe loc de play-off? Concordia Chiajna – Poli Iași (1-0)

Astăzi, de la ora 11:00, Concordia Chiajna întâlnește Politehnica Iași în etapa a IX-a a Ligii a II-a de fotbal.

Minutul 65 – Ratare uriașă Poli, Alounga, singur cu portarul

Minutul 57 – Alounga-”cap” peste poartă din apropiere

Minutul 52-o centrare razantă din corner a lui Farcaș este respinsă în corner

Minutul 46 – Schimbare Poli: Hrib/Alounga

Fluier final al primei reprize. Concordia conduce meritat, Poli apropiindu-se extrem de rar de poarta gazdelor. 

Minutul 43 – Păcuraru trage de la 20 m de puțin pe lângă poartă

Minutul 41- Gazdele deschid scorul prin Păcuraru după ce Fernandez a respins aiurea o minge șutată de Boiciuc

Minutul 38-Păcuraru, șut cu efect din 20 m, pe lângă poarta lui Fernandez

Minutul 30 – Hrib-cartonaș galben

Minutul 29 – schimbare Poli: Șeroni (accidentat) cu Cestor

Minutul 19 – incursiune periculoasă Carnat în careul ieșean, mingea este respinsă în corner

Minutul 15 – Ștefanovici, șut peste poartă

Minutul 7 – un șut din lovitură liberă de la 20 m al gazdelor este respins cu dificultate de Fernandez

Minutul 4 – șut din afara careului Ghindovean, în brațele portarului Chiajnei

LIVE-TEXT:

Cu obiectivul clar de a promova, formația ieșeană are o nouă șansă să ajungă pe un loc de play-off, poziție pe care nu a ocupat-o până acum în acest sezon. La doar două puncte de locul șase, Poli joacă în deplasare, la Chiajna, contra unei echipe care a avut un start modest de sezon. Partida este transmisă în format live-text de Ziarul de Iași.

Echipele de start

Concordia: Kucer – Dobrescu, Pop, Lazăr, Dumitrașcu, Ciuculete, Neicuțescu, Carnat, Grigore, Păcuraru, Boiciuc. Antrenor: Andrei Cristea

Poli: Fernandez – Opriș, Inglada, Șeroni, Dumitru – Vidakovic.Farcaș – Hrib, Ghindovean, Ștefanovici – Ofori. Antrenor: Tony Da Silva

Arbitru: Adelin Pavel

Etichete: concordia chiajna, poli iasi

