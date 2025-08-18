LIVE – TEXT | Negocieri cruciale pentru viitorul Ucrainei. Trump a întrerupt discuția cu liderii europeni pentru a-l suna pe Putin

Preşedintele Donald Trump l-a întâmpinat luni pe liderul ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă, în timp ce liderii europeni deja sosiseră la sediul Preşedinţiei americane pentru summitul crucial cu preşedintele Donald Trump şi preşedintele Volodimir Zelenski la care se va discuta despre soarta Ucrainei şi un acord de pace cu Rusia, potrivit News.ro.

LIVE VIDEO

LIVE – TEXT

UPDATE 11

Surse din cadrul delegaţiei ucrainene la Casa Albă au declarat pentru BBC că discuţiile dintre Trump, Zelenski şi liderii europeni s-au încheiat. BBC precizează că deocamdată Casa Albă păstrează tăcerea şi nu a făcut niciun anunţ în acest sens.

UPDATE 10

Președintele american Donald Trump și-a întrerupt discuțiile de la Washington cu liderii europeni pentru a-l suna pe președintele rus Vladimir Putin, a relatat luni ziarul german Bild, informează Reuters, citat de Agerpres. Bild a transmis că discuțiile urmează să fie reluate după apelul telefonic, despre care Trump a spus inițial că va avea loc după încheierea convorbirilor.

UPDATE 9

Trump, Zelenski şi liderii europeni s-au retras în Biroul Oval pentru discuţii private. Zelenski a anunțat că va susține o conferință de presă, în jurul ore 23:00.

UPDATE 8

Trump a început întâlnirea cu liderii europeni, nominalizându-i pe fiecare şi făcându-le fiecăruia câte un compliment, după care l-a invitat pe Zelenski să spună câteva cuvinte. Zelenski a avut grijă să mulţumească din nou tuturor.

După Zelenski, Trump l-a invitat pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, să ia cuvântul. La rândul lui, acesta i-a mulţumit lui Trump pentru că a fost dispus să participe la garanţiile de securitate. A urmat preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a spus că se va lucra la garanţiile de securitate. Ea a spus că fiecare copil trebuie să ajungă acasă.

Un „mare, mare lider” în cuvintele lui Trump, cancelarul Friedrich Merz a îndemnat la presiuni asupra Rusiei şi a subliniat că vrea să vadă mai întâi un armistiţiu înainte de o eventuală trilaterală. Trump i-a replicat că în cazul unora dintre cele şase războaie pe care le-a încheiat nu a fost nevoie de un armistiţiu, deşi unele durau de zeci de ani.

Următoarea care a luat cuvântul a fost premierul italian Giorgia Meloni care a subliniat importanţa garanţiilor de securitate şi a reamintit că la propunerea Italiei aceste garanţii ar urma să fie asemănătoare Art. 5.

Emmanuel Macron, care a stat şi la masă lângă Trump, nu numai în poza de familie, a început prin a-i mulţumi că a organizat această întâlnire. El a pus accent, de asemenea, pe garanţiile de securitate, dar a spus că este nevoie şi de o armată ucraineană puternică în anii care vor urma. „Puteţi să contaţi pe noi, aşa cum şi noi sperăm că putem conta pe dvs. pentru a păstra pacea în Europa”, i-a spus Macron lui Trump.

Premierul britanic Keir Starmer a spus că este de aceeaşi părere cu antevorbitorul său şi crede că se poate face un progres real către o pace justă şi durabilă, iar trilaterala este un pas important în acest sens.

UPDATE 7

Trump şi liderii europeni au făcut „poza de familie” la Casa Albă Cu Trump în centru, la dreapta lui s-a aflat Zelenski, iar în stânga preşedintele francez Emmanuel Macron.

UPDATE 6

Trump a declarat că a vorbit doar indirect cu Putin, adăugând că va avea o convorbire cu acesta mai târziu.

„Tocmai am vorbit indirect cu preşedintele Putin şi vom avea un apel telefonic imediat după aceste întâlniri de astăzi şi este posibil să avem sau nu o trilaterală”, a declarat Donald Trump.

Preşedintele american a adăugat că Putin „aşteaptă” telefonul său când va termina aceste întâlniri.

UPDATE 5

Preşedintele Donald Trump a declarat că, indiferent de rezultatul întâlnirilor de luni cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi cu liderii europeni, sprijinul american pentru Ucraina va rămâne. Trump a fost întrebat de un reporter: „Este acesta sfârşitul drumului pentru sprijinul american pentru Ucraina? Este întâlnirea de astăzi o afacere sau nu?”

El a răspuns:

„Nu pot spune niciodată asta. Nu este niciodată sfârşitul drumului. Oamenii sunt ucişi şi vrem să oprim asta. Aşadar, nu aş spune că este sfârşitul drumului”.

De asemena, preşedintele Donald Trump nu a exclus trimiterea de trupe americane în Ucraina pentru a ajuta la menţinerea unui potenţial acord de pace, conform CNN. „Vă vom anunţa despre asta, poate mai târziu astăzi”, a spus Trump. Deschiderea sa faţă de trimiterea de trupe americane pe teritoriul Ucrainei ar putea reprezenta o schimbare majoră, deoarece Ucraina consideră că garanţiile de securitate sunt esenţiale pentru orice eventual acord de pace cu Rusia, subliniază CNN.

Trump a spus că Europa va prelua conducerea în asigurarea păcii, dar că SUA vor fi implicate. „Ei sunt prima linie de apărare, pentru că sunt acolo, Europa. Dar noi îi vom ajuta. De asemenea, vom fi implicaţi”, a spus Trump. Liderul american a mai spus că dacă va exista un acord de pace, acesta va rezista. „Cred că dacă putem ajunge la pace, va funcţiona. Nu am nicio îndoială în privinţa asta”, a spus el.

UPDATE 4

Acelaşi jurnalist care în februarie l-a întrebat la Casa Albă pe Zelenski de ce nu poartă costum, remarca acum ţinuta cea nouă a liderului ucrainean. În faţa presei, Trump îi laudă, de asemenea, costumaţia. Provocând zâmbete, Zelenski îi spune jurnalistului: „Vedeţi, eu m-am schimbat, dar dvs. purtaţi acelaşi costum”.

UPDATE 3

Atât preşedintele american, cât şi preşedintele ucrainean au vorbit despre o întâlnire trilaterală, probabil cu Putin.

„Vom avea o întâlnire. Cred că, dacă totul merge bine astăzi, vom avea o trilateraşă şi cred că va exista o şansă rezonabilă de a pune capăt războiului atunci când vom face asta”, a declarat Trump.

Zelenski a spus: „Şi noi am susţinut ideea preşedintelui Trump de a opri acest război, de a găsi o cale diplomatică de a termina acest război. Şi suntem pregătiţi pentru trilaterală”.

UPDATE 2

În faţa presei, Zelenski îi mulţumeşte lui Trump pentru mediere şi îi înmânează o scrisoare din partea primei-doamne a Ucrainei, Olena Zelenska, amintind că şi prima-doamnă a SUA i-a înmânat o scrisoare lui Vladimir Putin prin Donald Trump.

„Este o onoare să îl avem pe Zelenski cu noi”, a declarat Donald Trump, care s-a declarat încrezător că vor fi făcute progrese.

UPDATE 1

Preşedintele Volodimir Zelenski a fost întâmpinat personal de Donald Trump la Casa Albă. Gesturile au fost prietenoase, liderul american bătându-l pe umăr pe oaspetele său ucrainean.

Zelenski poartă o cămaşă neagră încheiată până la gât şi un sacou tot de culoare neagră.

„Nu-mi vine să cred, îmi place”, a spus Trump, arătând spre costumul negru al lui Zelenski, în timp ce îl saluta la Casa Albă.

Trump şi-a pus braţul în jurul umărului liderului ucrainean, apoi au intrat rapid înăuntru.

Știre inițială

O gardă de onoare militară este aliniată pe peluza sudică a Casei Albe, în aşteptarea sosirii liderilor europeni. Soldaţi în uniformă, purtând steagurile fiecărui stat american, stau în poziţie de drepţi, aşteptând sosirea celor şapte lideri care vor participa la discuţii.

Un covor roşu este întins în faţa Porticului Sudic, de unde liderii vor intra în Casa Albă pentru întâlniri, relatează CNN.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a fost primul lider care a sosit luni la Casa Albă. El a fost întâmpinat de şefa de protocol, Monica Crowley. Alături de Rutte, preşedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, prim-ministrul britanic Keir Starmer, preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz, prim-ministrul italian Giorgia Meloni, preşedintele finlandez Alexander Stubb şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski sunt aşteptaţi să participe luni la întâlnirea cu Trump.

Ultimul lider european care a sosit la Casa Albă a fost preşedintele francez, Emmanuel Macron.

Susţinătorii Ucrainei s-au aliniat pe o parte din traseul către Casa Albă şi flutură steaguri ucrainene şi americane în timp ce liderii europeni trec pe lângă ei, arată imagini video şi fotografii Reuters. Şi în timp ce liderii europeni soseau la Casa Albă pentru discuţii cu preşedintele american Donald Trump şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, în capitala ucraineană Kiev se auzeau sirenele de raiduri aeriene, notează CNN.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski este aşteptat să sosească la o altă intrare – Porticul Aripii Vestice – pentru întâlnirea bilaterală cu preşedintele Donald Trump în Biroul Oval. Conform programului oficial, preşedintele american Trump se va întâlni mai întâi cu Volodimir Zelenski, iar europenii se vor alătura discuţiilor mai târziu. Liderii europeni urmează să se întâlnească cu Trump după întâlnirea lui Zelenski, programată în jurul orei locale 13:15 ET (20:15 ora României).

Preşedintele Zelenski a scris pe X: „Împreună cu liderii Finlandei, Regatului Unit, Italiei, Comisiei Europene şi secretarul general al NATO, ne-am coordonat poziţiile înaintea întâlnirii cu preşedintele Trump”.

„Ucraina este pregătită pentru un armistiţiu real şi pentru stabilirea unei noi arhitecturi de securitate. Avem nevoie de pace”, a adăugat liderul ucrainean. „Obiectivul nostru principal este o pace fiabilă şi durabilă pentru Ucraina şi pentru întreaga Europă. Şi este important ca impulsul tuturor întâlnirilor noastre să conducă tocmai la acest rezultat. Înţelegem că nu trebuie să ne aşteptăm ca Putin să renunţe voluntar la agresiune şi la noi încercări de cucerire. Acesta este motivul pentru care presiunea trebuie să funcţioneze şi trebuie să fie o presiune comună – din partea Statelor Unite şi a Europei, precum şi din partea tuturor celor din lume care respectă dreptul la viaţă şi ordinea internaţională”, a subliniat Zelenski într-o postare pe X.

Preşedintele Zelenski este însoţit la Casa Albă de şeful său de cabinet, Andrii Iermak, de Serghii Kîslîţia, prim-adjunct al ministrului afacerilor externe şi fost ambasador la ONU, de Rustem Umerov, şeful Consiliului Naţional de Apărare şi Securitate al Ucrainei şi şef al delegaţiei Ucrainei la negocierile de la Istanbul, de Pavlo Palisa, fost comandant militar şi adjunct al şefului biroului prezidenţial, precum şi de Ihor Brusîlo, de asemenea adjunct al şefului biroului prezidenţial.

Programul întâlnirilor de la Casa Albă:

13.10 (20.10, ora României) – Declaraţii de presă în Biroul Oval cu Trump şi Zelenski înaintea unei întâlniri bilaterale

14.30 (21.30, ora României) – fotografie cu Trump şi liderii europeni.

15.00 (22.00, ora României) – Trump, Zelenski şi liderii europeni se vor întâlni în East Room.

