LIVE – VIDEO: A început ultima dezbatere prezidențială, organizată de Antena 3 CNN. Ce candidați sunt absenți

Evenimentul organizat de Antena 3 CNN va începe la ora 20:00. „Ziarul de Iași” va suprinde principalele declarații ale candidaților. Potrivit organizatorilor, fiecare candidat va avea timp egal – un minut sau un minut şi jumătate, scopul fiind de a crea o bună interacţiune între candidaţi. Vor primi întrebări de economie, politică externă, dar şi atribuţiile preşedintelui. De asemenea, candidaţii vor avea posibilitatea de a-şi adresa unii altora întrebări.

„Am spus că România are nevoie de specialişti. Am spus că, din păcate, sistemul public, deşi există şi competenţă şi bună credinţă în multe locuri, nu are posibilitatea de a genera viziune în foarte multe domenii. Uitaţi-vă la domeniul sănătăţii, cum cârpim an de an, mai punem câte un modul, mai cumpărăm câte un aparat, dar nu avem o viziune despre unde vrem să fie sistemul sanitar peste 10 ani din România. Şi am spus că e nevoie şi din fericire România are specialiştii, îi are în zona privată Unde avem companii care pe zona lor de competenţă se bat de la egale egal cu mari companii din lume. Avem în zona economică în zona academică, avem în diaspora românească foarte mulţi oameni competenţi”, a declarat Nicuşor Dan.