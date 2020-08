LIVE VIDEO: Iohannis - Majoritatea elevilor va merge fizic la școală pe 14 septembrie

Klaus Iohannis: Multe din aceste probleme trebuie rezolvate în plan local, cei din școală vor trebui să ia măsuri. Atunci când va fi nevoie să se lucreze în ture suplimentare e clar că trebuie să se predea ore suplimentare și probabil dascălii vor fi retribuiți în condiții de ore suplimentare. E greu de crezut că se vor angaja pentru o lună sau două cadre în plus, deși poate fi o soluție, dar soluția nu poate fi dictată de la centru.

Despre dosarul 10 august și ordonanța de infirmare. Giorgiana Hosu a avut aviz negativ de la CSM. A fost numirea ei o greșeală? Ați numi-o din nou, dacă ați putea da timpul înapoi?

Klaus Iohannis: dosarul a fost întors pentru cercetări mai aprofundate, ceea ce e un lucru bun. Acum o săptămână am spus că personal mi-aș dori să se cerceteze mai în detaliu. Persoana pe care ați menționat-o a decis retrimiterea dosarului, ceea ce mi se pare un lucru bun. Mai mult la această speță nu am ce să spun. Dacă aș putea să dau timpul înapoi mi-aș dori să nu existe acea guvernare PSD-istă care să-i bată și să-i gazeze pe români. Important e să se facă lumină. Este destul de rău că durează atât de mult, dar important e ca adevărații vinovați să fie trași la răspundere. Am încredere în justiție și sunt convinși că cei responsabili vor fi trași la răspundere.



Predarea online asigură dreptul constituțional la educație?

Klaus Iohannis: Da. Nu facem aceste chestiuni pentru că vrem să experimentăm cu copiii noștri, ci pentru a face față și în condiții de pandemie. E evident că e mult de lucru până devine foarte performantă, dar sunt convins că predarea online va fi din ce în ce mai performantă. E imposibil ca totul să funcționeze impecabil și perfect când începi un lucru nou.